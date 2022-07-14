https://sputnik-georgia.ru/20220714/esche-zharche-gruzinskie-sinoptiki-predupredili-o-povyshenii-temperatury-268516825.html

В Грузии станет еще жарче

В Грузии станет еще жарче

В ближайшие дни на территории Грузии будет жаркая погода 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T15:51+0400

2022-07-14T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В Грузии синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +39 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.До 20 июля в отдельных районах Грузии ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +26...+31 градус.В Восточной Грузии сохранится жаркая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +34...+39 градусов тепла.В Тбилиси также сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +36...+38 градусов тепла.

восточная грузия

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погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси