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В Грузии станет еще жарче
В Грузии станет еще жарче
В ближайшие дни на территории Грузии будет жаркая погода 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T15:51+0400
2022-07-14T15:51+0400
2022-07-14T17:12+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В Грузии синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +39 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.До 20 июля в отдельных районах Грузии ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +26...+31 градус.В Восточной Грузии сохранится жаркая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +34...+39 градусов тепла.В Тбилиси также сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +36...+38 градусов тепла.
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погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси
В Грузии станет еще жарче
15:51 14.07.2022 (обновлено: 17:12 14.07.2022)
В ближайшие дни на территории Грузии будет жаркая погода
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В Грузии синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +39 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
До 20 июля в отдельных районах Грузии ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +26...+31 градус.
В Восточной Грузии сохранится жаркая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +34...+39 градусов тепла.
В Тбилиси также сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +36...+38 градусов тепла.