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"Газпром" подает газ для транзита через Украину в штатном режиме
"Газпром" подает газ для транзита через Украину в штатном режиме
Для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа" 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T11:27+0400
2022-07-14T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Российская энергетическая компания "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" – 41,6 миллиона кубометров на 14 июля, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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россия, новости, украина, европа, газпром, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Газпром" подает газ для транзита через Украину в штатном режиме
11:27 14.07.2022 (обновлено: 11:33 14.07.2022)
Для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа"
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Российская энергетическая компания "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" – 41,6 миллиона кубометров на 14 июля, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 41,6 миллиона кубометров на 14 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – цитирует Куприянова РИА Новости.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.