https://sputnik-georgia.ru/20220714/gazprom-podaet-gaz-dlya-tranzita-cherez-ukrainu-v-shtatnom-rezhime-268505370.html

"Газпром" подает газ для транзита через Украину в штатном режиме

"Газпром" подает газ для транзита через Украину в штатном режиме

Для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа" 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Российская энергетическая компания "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" – 41,6 миллиона кубометров на 14 июля, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

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россия, новости, украина, европа, газпром, обострение ситуации вокруг украины 2022