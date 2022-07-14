https://sputnik-georgia.ru/20220714/gruzinskiy-ansambl-margaliti-vystupit-s-gollandskimi-artistami-v-tbilisi-268490768.html

Грузинский ансамбль "Маргалити" выступит с голландскими артистами в Тбилиси

Грузинский ансамбль "Маргалити" выступит с голландскими артистами в Тбилиси

На концерте прозвучат образцы грузинской традиционной музыки 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Грузинский ансамбль народной песни "Маргалити" (в переводе с грузинского – "Жемчужина") выступит вместе с артистами из Голландии в тбилисском Музее грузинской народной песни и инструментов, сообщают организаторы.На концерте, который состоится вечером 15 июля, прозвучат образцы грузинской традиционной музыки.Члены ансамбля "Мерани", состоящего из голландских музыкантов, являются участниками мастер-класса дирижера и фольклориста Кети Циклаури. С 2014 года она живет и работает в Голландии, где руководит ансамблем "Мерани".Грузинский традиционный ансамбль многоголосой песни "Маргалити" был основан в 2020 году, однако, несмотря на это, у участников коллектива есть 10-летняя история совместного пения.Сегодня "Маргалити" состоит из 14 членов. В репертуар ансамбля вошли образцы всех трех направлений грузинской традиционной музыки – церковного пения, народной музыки и городской (калакури) песни. Ансамбль выпустил один аудиоальбом. Презентация диска и первый сольный концерт ансамбля состоялись в ноябре 2021 года.

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