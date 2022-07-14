https://sputnik-georgia.ru/20220714/informatsiya-o-razmere-zolotovalyutnykh-rezervov-rossii-stala-gostaynoy-268530082.html

Информация о размере золотовалютных резервов России стала гостайной

Информация о размере золотовалютных резервов России стала гостайной

Информация о размерах золотого запаса и валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами... 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T19:02+0400

2022-07-14T19:02+0400

2022-07-14T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ. Ранее сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ не подлежали отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Закон признает эту норму утратившей силу.Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, политика, резервный фонд