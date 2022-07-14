https://sputnik-georgia.ru/20220714/informatsiya-o-razmere-zolotovalyutnykh-rezervov-rossii-stala-gostaynoy-268530082.html
Информация о размере золотовалютных резервов России стала гостайной
Информация о размере золотовалютных резервов России стала гостайной
Информация о размерах золотого запаса и валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами... 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T19:02+0400
2022-07-14T19:02+0400
2022-07-14T19:02+0400
россия
новости
политика
резервный фонд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23161/63/231616392_0:297:3077:2028_1920x0_80_0_0_95533bcbe0753be0be49bf95dfe056f1.jpg
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ. Ранее сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ не подлежали отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Закон признает эту норму утратившей силу.Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23161/63/231616392_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_615c39146630fb1b053fd34e2d587f90.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, политика, резервный фонд
Информация о размере золотовалютных резервов России стала гостайной
Информация о размерах золотого запаса и валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, говорится в законе
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ.
Ранее сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ не подлежали отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Закон признает эту норму утратившей силу.
В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, указывается в пояснительной записке к закону, сообщило РИА Новости
.
Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.