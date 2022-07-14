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Какого числа отмечают Ильин день 2022? Дата народного праздника

Какого числа отмечают Ильин день 2022? Дата народного праздника

Православная церковь в августе отмечает День памяти Святого Илии – праздник в народе называют Ильин день 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T21:16+0400

2022-07-14T21:16+0400

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Святой Илья - единственный из пророков, который был взят живым в Царство Небесное – он следит за исполнением Божьих и человеческих законов и вершит справедливый суд.Какого числа отмечают народный праздник Ильин день в 2022-м, читайте в материале Sputnik Грузия.Какого числа Ильин день?Дата народного праздника из года в год неизменна – Ильин день ежегодно празднуют 2 августа.Святой Илья – первый девственник и один из величайших пророков Ветхого Завета, которого признает православная церковь. Пророка и одного из самых известных в истории человечества людей почитают как в христианстве, так и в иудаизме, исламе и языческих религиях.Будущий пророк родился за 900 лет до Рождества Христова в Фесвии Галаадской (область к северу от Мертвого моря).По преданию, когда Илия родился, его отцу было видение, где младенцу выражали свое почтение "благообразные мужи", которые питали его пламенем и пеленали огнем.Будущий святой посвятил себя с малых лет Богу - жил в пустыне, проводя время в посте и молитве. Он пророчествовал в период правления израильского царя Ахава, которого жена – Иезавель, убедила принять язычество.Пророк, чтобы вразумить царя и израильский народ, поразил землю трехлетней засухой. По молитве Ильи, Господь на третий год послал обильный дождь на Землю.Пророк совершил немало чудес – святой Илья свергал небесный огонь, чтобы вразумить грешников, воскресил отрока сарептской вдовы и даже говорил с Богом, при этом закрыв свое лицо.Отмечать Ильин день начинали накануне - прекращали заниматься полевыми работами, пекли обрядовое печенье и при помощи различных ритуальных действий старались защитить свой дом от града, молнии и ливня, а себя от сглаза и болезни.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников