https://sputnik-georgia.ru/20220714/komitet-parlamenta-gruzii-odobril-lishenie-mandata-oppozitsionnogo-deputata-268510124.html

Комитет парламента Грузии одобрил лишение мандата оппозиционного депутата

Комитет парламента Грузии одобрил лишение мандата оппозиционного депутата

Оппозиционный депутат потеряет свой мандат из-за постоянных пропусков заседаний парламента 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T13:33+0400

2022-07-14T13:33+0400

2022-07-14T13:33+0400

политика

грузия

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ираклий кадагишвили

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал вопрос досрочного лишения полномочия депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Варшаломидзе.По Конституции Грузии, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, то его полномочия должны быть прекращены. Именно такая ситуация возникла с Варшаломидзе.По словам председателя комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклия Кадагишвили, во время весенней сессии парламента в 2022 году всего состоялось 26 заседаний и Варшаломидзе пропустил все 26.Решение комитета по процедурным вопросам и правилам будет доложено бюро, после чего вопрос будет вынесен на ближайшее заседание парламента.После досрочного лишения депутатского мандата Варшаломидзе, занять его место в парламенте никто не сможет. Так как еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.Таким образом, после лишения полномочий Варшаломидзе, "Нацдвижение" будет представлено в парламенте страны 28 депутатами.На сегодняшний день в парламенте 144 депутатов, из них 84 – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили