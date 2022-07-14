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Мечтателей из ЕС поставят на место: эксперт о способности России противостоять санкциям

Мечтателей из ЕС поставят на место: эксперт о способности России противостоять санкциям

В интервью Sputnik на русском председатель Совета Союза нефтепромышленников России Юрий Шафраник дал прогноз по стоимости газа на ближайшие годы 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T20:50+0400

2022-07-14T20:50+0400

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По мнению эксперта, цена будет в коридоре 900-1400 долларов за тысячу кубометров. Шафраник также оценил возможности России по переориентации объемов газа, которые Москва ранее поставляла в страны Запада и которые могут существенно сократиться из-за антироссийских санкций. Однако сокращение прокачки российского газа станет одним из самых серьезных вызовов для стран Европы, ведь им в ближайшее время придется искать дополнительные объемы в 300 миллиардов кубометров. Покрыть эту потребность будет невозможно без России, уверен эксперт. Шафраник считает, что российский нефтегазовый комплекс уникален и имеет огромный запас прочности, который позволит пережить отрасли кризис любого масштаба.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, антироссийские санкции, видео