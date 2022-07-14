https://sputnik-georgia.ru/20220714/mechtateley-iz-es-postavyat-na-mesto-ekspert-o-sposobnosti-rossii-protivostoyat-sanktsiyam-268533155.html
Мечтателей из ЕС поставят на место: эксперт о способности России противостоять санкциям
Мечтателей из ЕС поставят на место: эксперт о способности России противостоять санкциям
В интервью Sputnik на русском председатель Совета Союза нефтепромышленников России Юрий Шафраник дал прогноз по стоимости газа на ближайшие годы 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T20:50+0400
2022-07-14T20:50+0400
2022-07-14T21:10+0400
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антироссийские санкции
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По мнению эксперта, цена будет в коридоре 900-1400 долларов за тысячу кубометров. Шафраник также оценил возможности России по переориентации объемов газа, которые Москва ранее поставляла в страны Запада и которые могут существенно сократиться из-за антироссийских санкций. Однако сокращение прокачки российского газа станет одним из самых серьезных вызовов для стран Европы, ведь им в ближайшее время придется искать дополнительные объемы в 300 миллиардов кубометров. Покрыть эту потребность будет невозможно без России, уверен эксперт. Шафраник считает, что российский нефтегазовый комплекс уникален и имеет огромный запас прочности, который позволит пережить отрасли кризис любого масштаба.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, антироссийские санкции, видео
Мечтателей из ЕС поставят на место: эксперт о способности России противостоять санкциям
20:50 14.07.2022 (обновлено: 21:10 14.07.2022)
В интервью Sputnik на русском председатель Совета Союза нефтепромышленников России Юрий Шафраник дал прогноз по стоимости газа на ближайшие годы
По мнению эксперта, цена будет в коридоре 900-1400 долларов за тысячу кубометров. Шафраник также оценил возможности России по переориентации объемов газа, которые Москва ранее поставляла в страны Запада и которые могут существенно сократиться из-за антироссийских санкций.
Однако сокращение прокачки российского газа станет одним из самых серьезных вызовов для стран Европы, ведь им в ближайшее время придется искать дополнительные объемы в 300 миллиардов кубометров. Покрыть эту потребность будет невозможно без России, уверен эксперт. Шафраник считает, что российский нефтегазовый комплекс уникален и имеет огромный запас прочности, который позволит пережить отрасли кризис любого масштаба.