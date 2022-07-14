https://sputnik-georgia.ru/20220714/natsarkhiv-gruzii-podgotovil-multimediynuyu-vystavku-o-vazha-pshavela-268522353.html

Нацархив Грузии подготовил мультимедийную выставку о Важа-Пшавела

Нацархив Грузии подготовил мультимедийную выставку о Важа-Пшавела

В экспозиции представлены архивные материалы в мультимедийном формате 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Национальный архив Министерства юстиции Грузии подготовил онлайн-выставку в честь дня рождения легендарного грузинского писателя Важа-Пшавела.Грузинский писатель Лука Павлович Разикашвили, больше известный под псевдонимом Важа-Пшавела, считал датой своего дня рождения 15 мая 1862 года. Несмотря на это, дата, установленная в его биографии по сей день, 14 июля 1861 года (по старому стилю).Онлайн-выставка включает в себя различные материалы, хранящиеся в Национальном архиве, — его запись о рождении, рукописи с автографами, фотографии, книги и другие архивные материалы.Важа-Пшавела - автор 36 поэм, около 400 стихотворений, а также пьес, рассказов, многочисленных статей. В историю грузинской литературы он вошел как один из самых талантливых писателей 19-го века.Важа-Пшавела показал этнографически точные картины жизни горцев и в то же время воспроизвел мир мифологических представлений. В своих произведениях поэт обращался к героическому прошлому своего народа, поднимал проблемы взаимоотношений человека и общества, человека и природы, любви и обязанности перед народом.

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