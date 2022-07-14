https://sputnik-georgia.ru/20220714/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii--za-polgoda-vyyavili-bolee-1700-pravonarusheniy-268326186.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – за полгода выявили более 1700 правонарушений

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – за полгода выявили более 1700 правонарушений

Больше всего фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов выявлено в Кахети 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T08:01+0400

2022-07-14T08:01+0400

2022-07-14T08:01+0400

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вырубка лесов

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии за первые шесть месяцев 2022 года выявили 1 075 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.Из 1 705 фактов правонарушений, зафиксированных в стране с 1 января до 30 июня, 1 369 случаев касаются незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов, а 135 фактов содержат признаки уголовного дела.Больше всего фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов выявлено в Кахети – 417 случаев. В других регионах ситуация следующая:Что касается столицы, то за полгода в Тбилиси выявлено 12 фактов правонарушения. В целом изъято около 3 934 кубических метров лесоматериалов.За полгода также зафиксировано 287 фактов нарушения технического регламента работы лесопилок. Изъято 49 единиц незарегистрированных лесопилок. Материалы для дальнейшего реагирования переданы в соответствующие ведомства.

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грузия, новости, общество, вырубка лесов