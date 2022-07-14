https://sputnik-georgia.ru/20220714/obnarodovany-detali-stambulskoy-sdelki-po-zernovomu-voprosu-268503321.html

Обнародованы детали стамбульской сделки по "зерновому вопросу"

Обнародованы детали стамбульской сделки по "зерновому вопросу"

Переговоры военных делегаций России, Украины и Турции прошли в Стамбуле в среду 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T10:47+0400

2022-07-14T10:47+0400

2022-07-14T10:56+0400

в мире

новости

политика

турция

украина

стамбул

оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0e/267445657_0:81:3073:1809_1920x0_80_0_0_c6477aefbeb1e82be557c1f95f4cc2cd.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Достигнутая в Стамбуле договоренность по вопросу вывоза украинского зерна включает частичное разминирование акватории черноморских портов и прекращение огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.Переговоры военных делегаций России, Украины и Турции с представителями ООН об урегулировании "зернового вопроса" прошли в Стамбуле в среду. Стороны в целом оценили консультации как конструктивные.Как заявил после переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар, достигнута договоренность об образовании совместного координационного центра. Делегации Украины и России на следующей неделе проведут еще одну встречу.Согласно документу, военнослужащие Турции получают полномочия проверять пустые суда, которые прибывают в украинские порты, во избежание ввоза вооружения и боеприпасов.В ближайшее время сторонам предстоит проработать технические подробности соглашения, после чего должно состояться его подписание, хотя, по словам собеседника издания, "могут случиться и неожиданности".

турция

украина

стамбул

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, политика, турция, украина, стамбул, оон, россия