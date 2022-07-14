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Обнародованы детали стамбульской сделки по "зерновому вопросу"
Обнародованы детали стамбульской сделки по "зерновому вопросу"
Переговоры военных делегаций России, Украины и Турции прошли в Стамбуле в среду 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T10:47+0400
2022-07-14T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Достигнутая в Стамбуле договоренность по вопросу вывоза украинского зерна включает частичное разминирование акватории черноморских портов и прекращение огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.Переговоры военных делегаций России, Украины и Турции с представителями ООН об урегулировании "зернового вопроса" прошли в Стамбуле в среду. Стороны в целом оценили консультации как конструктивные.Как заявил после переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар, достигнута договоренность об образовании совместного координационного центра. Делегации Украины и России на следующей неделе проведут еще одну встречу.Согласно документу, военнослужащие Турции получают полномочия проверять пустые суда, которые прибывают в украинские порты, во избежание ввоза вооружения и боеприпасов.В ближайшее время сторонам предстоит проработать технические подробности соглашения, после чего должно состояться его подписание, хотя, по словам собеседника издания, "могут случиться и неожиданности".
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Обнародованы детали стамбульской сделки по "зерновому вопросу"
10:47 14.07.2022 (обновлено: 10:56 14.07.2022)
Переговоры военных делегаций России, Украины и Турции прошли в Стамбуле в среду
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik.
Достигнутая в Стамбуле договоренность по вопросу вывоза украинского зерна включает частичное разминирование акватории черноморских портов и прекращение огня, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Переговоры военных делегаций России, Украины и Турции с представителями ООН об урегулировании "зернового вопроса" прошли в Стамбуле в среду. Стороны в целом оценили консультации как конструктивные.
Как заявил после переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар, достигнута договоренность об образовании совместного координационного центра. Делегации Украины и России на следующей неделе проведут еще одну встречу.
"В соответствии с соглашением... зерно можно вывозить из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов с прекращением огня... в географических пределах и некоторым разминированием", – пишет WSJ.
Согласно документу, военнослужащие Турции получают полномочия проверять пустые суда, которые прибывают в украинские порты, во избежание ввоза вооружения и боеприпасов.
В ближайшее время сторонам предстоит проработать технические подробности соглашения, после чего должно состояться его подписание, хотя, по словам собеседника издания, "могут случиться и неожиданности".