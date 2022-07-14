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OMV Petrom начнет добычу газа у берегов Грузии к 2025 году

OMV Petrom начнет добычу газа у берегов Грузии к 2025 году

Добыча газа начнется несмотря на напряженность политической ситуации в Черном море 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T07:01+0400

2022-07-14T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Австрийско-румынская нефтегазовая компания OMV Petrom начнет добычу газа у берегов Грузии тестовой скважиной к 2025 году, заявил глава Государственного агентства нефти и газа Георгий Татишвили.Компания выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Соглашение, предусматривающее добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5 282 км2) сроком на 25 лет для добычи нефти и газа, было подписано в марте прошлого года.По его словам, вероятно, что уже в сентябре-октябре в Грузию прибудет специальный корабль, который после изучения материалов со шельфа выберет точку бурения."Семь лет – это срок, который является международным стандартом, который обычно требуется для поиска. В этом году закончатся сейсмические работы, мы очень надеемся на это. Вероятно, потребуется год-полтора, чтобы интерпретировать полученный материал, уменьшить риски и выбрать точку для скважины", – сказал Татишвили.По оценке самой OMV Petrom, проведение сейсморазведочных работ на лицензионном участке обойдется примерно в 30 млн долларов.Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии, и десятая в Европе.У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.По данным Агентства нефти и газа, в стране добычей нефти занимаются шесть компаний-инвесторов. Еще семь компаний выполняют поисковые работы. Среднегодовая добыча за последние десять лет составляет 43,6 тысячи тонн.

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