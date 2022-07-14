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Премьер Италии намерен уйти в отставку
Премьер Италии намерен уйти в отставку
Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T21:39+0400
2022-07-14T21:39+0400
2022-07-14T21:39+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Премьер Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров."Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке", - приводит его слова пресс-служба правительственного Дворца Киджи.Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны после того, как в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции - "Движение звезд" (Д5З).По его словам, это означает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".Сложность ситуации заключается в том, что правящая коалиция продолжит обладать необходимой поддержкой в парламенте даже после возможного выхода "Движения", однако сам Драги ранее заявлял, что не готов далее возглавлять правительство, если в нем не будет представлено "Движение", как и не намерен формировать новый состав Совмина с учетом новой конфигурации большинства.
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в мире, новости, политика, италия
Премьер Италии намерен уйти в отставку
Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны
ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Премьер Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров.
"Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке", - приводит его слова пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны после того, как в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции - "Движение звезд" (Д5З).
"Сегодняшнее голосование в парламенте является очень значимым событием с политической точки зрения", - заявил Драги.
По его словам, это означает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".
Сложность ситуации заключается в том, что правящая коалиция продолжит обладать необходимой поддержкой в парламенте даже после возможного выхода "Движения", однако сам Драги ранее заявлял, что не готов далее возглавлять правительство, если в нем не будет представлено "Движение", как и не намерен формировать новый состав Совмина с учетом новой конфигурации большинства.