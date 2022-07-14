https://sputnik-georgia.ru/20220714/premer-italii-nameren-uyti-v-otstavku--268537511.html

Премьер Италии намерен уйти в отставку

Премьер Италии намерен уйти в отставку

Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T21:39+0400

2022-07-14T21:39+0400

2022-07-14T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Премьер Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров."Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке", - приводит его слова пресс-служба правительственного Дворца Киджи.Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны после того, как в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции - "Движение звезд" (Д5З).По его словам, это означает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".Сложность ситуации заключается в том, что правящая коалиция продолжит обладать необходимой поддержкой в парламенте даже после возможного выхода "Движения", однако сам Драги ранее заявлял, что не готов далее возглавлять правительство, если в нем не будет представлено "Движение", как и не намерен формировать новый состав Совмина с учетом новой конфигурации большинства.

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