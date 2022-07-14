https://sputnik-georgia.ru/20220714/reshenie-evrokomissii-uglubilo-polyarizatsiyu-v-gruzii--kobakhidze-268505495.html

Решение Еврокомиссии усилило поляризацию в Грузии – Кобахидзе

Решение Еврокомиссии усилило поляризацию в Грузии – Кобахидзе

Лидеры ЕС добились обратного эффекта – усугубили поляризацию в Грузии вместо того, чтобы ее искоренить, считает Кобахидзе 14.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Условия Еврокомиссии о необходимости искоренения поляризации в Грузии, наоборот, усугубили ситуацию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.По его словам, "радикальная оппозиция" воспользовалась условиями ЕС, чтобы спекулировать этим вопросом.Евросоюз, безусловно, должен учесть это обстоятельство в будущем, считает Кобахидзе.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполитизации, чтобы стороны сели за стол и начали работать над реформами.

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, грузия - ес