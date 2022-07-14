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Решение Еврокомиссии усилило поляризацию в Грузии – Кобахидзе
Решение Еврокомиссии усилило поляризацию в Грузии – Кобахидзе
Лидеры ЕС добились обратного эффекта – усугубили поляризацию в Грузии вместо того, чтобы ее искоренить, считает Кобахидзе 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T12:07+0400
2022-07-14T12:07+0400
2022-07-14T13:19+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Условия Еврокомиссии о необходимости искоренения поляризации в Грузии, наоборот, усугубили ситуацию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.По его словам, "радикальная оппозиция" воспользовалась условиями ЕС, чтобы спекулировать этим вопросом.Евросоюз, безусловно, должен учесть это обстоятельство в будущем, считает Кобахидзе.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполитизации, чтобы стороны сели за стол и начали работать над реформами.
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грузия, новости, политика, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, грузия - ес
Решение Еврокомиссии усилило поляризацию в Грузии – Кобахидзе
12:07 14.07.2022 (обновлено: 13:19 14.07.2022)
Лидеры ЕС добились обратного эффекта – усугубили поляризацию в Грузии вместо того, чтобы ее искоренить, считает Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Условия Еврокомиссии о необходимости искоренения поляризации в Грузии, наоборот, усугубили ситуацию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.
"Одна интересная вещь, которую следует отметить в связи с деполяризацией. Самым первым пунктом, упомянутым в документе Еврокомиссии, является именно деполяризация. Однако этот документ и само решение углубили поляризацию", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, "радикальная оппозиция" воспользовалась условиями ЕС, чтобы спекулировать этим вопросом.
Евросоюз, безусловно, должен учесть это обстоятельство в будущем, считает Кобахидзе.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.
Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполитизации, чтобы стороны сели за стол и начали работать над реформами.