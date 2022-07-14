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Швейцария поможет Грузии утилизировать отходы – Каладзе
Швейцария поможет Грузии утилизировать отходы – Каладзе
В Грузии планируется построить современный завод по утилизации отходов 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T08:31+0400
2022-07-14T08:31+0400
2022-07-14T08:31+0400
грузия
новости
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Швейцария направит в Грузию экспертов для решения вопроса управления отходами и их утилизации, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время своего визита в Берн."К сожалению, у нас в Грузии нет такого опыта, поэтому, конечно, очень важно подключение швейцарских экспертов для осуществления проекта", – сказал Каладзе.По словам мэра, в решении данного вопроса Грузии помогает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и при международном финансировании будет построен современный завод.Кроме того, по словам Каладзе, для Тбилиси интересен опыт властей Берна по строительству очистного предприятия, обеспечивающего прием и очистку промышленных сточных вод в реках, а также строительство подземных станций и дорог в старой части города."Критерием оценки всех современных городов является то, как они перерабатывают отходы, а затем используют их", – сказал заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая.Каладзе отправился в Берн с официальным визитом 11 июля. В рамках визита был подписан меморандума о взаимопонимании между Тбилиси и Берном, который предусматривает сотрудничество в области градостроительства, транспорта и общественной безопасности.
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грузия, новости, общество, андриа басилая, тбилиси, каха каладзе
Швейцария поможет Грузии утилизировать отходы – Каладзе
В Грузии планируется построить современный завод по утилизации отходов
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Швейцария направит в Грузию экспертов для решения вопроса управления отходами и их утилизации, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время своего визита в Берн.
"К сожалению, у нас в Грузии нет такого опыта, поэтому, конечно, очень важно подключение швейцарских экспертов для осуществления проекта", – сказал Каладзе.
По словам мэра, в решении данного вопроса Грузии помогает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и при международном финансировании будет построен современный завод.
"Это недешевый проект, но его обязательно нужно осуществить, потому что у нас до сих пор закапывают отходы в землю – это прошлое. Это проблема для всех – запах, дезинфекция. Это проблема для живущих рядом людей", – сказал Каладзе.
Кроме того, по словам Каладзе, для Тбилиси интересен опыт властей Берна по строительству очистного предприятия, обеспечивающего прием и очистку промышленных сточных вод в реках, а также строительство подземных станций и дорог в старой части города.
"Критерием оценки всех современных городов является то, как они перерабатывают отходы, а затем используют их", – сказал заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая.
Каладзе отправился в Берн с официальным визитом 11 июля. В рамках визита был подписан меморандума о взаимопонимании между Тбилиси и Берном, который предусматривает сотрудничество в области градостроительства, транспорта и общественной безопасности.