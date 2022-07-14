https://sputnik-georgia.ru/20220714/shveytsariya-pomozhet-gruzii-utilizirovat-otkhody--kaladze-268485654.html

Швейцария поможет Грузии утилизировать отходы – Каладзе

Швейцария поможет Грузии утилизировать отходы – Каладзе

В Грузии планируется построить современный завод по утилизации отходов 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T08:31+0400

2022-07-14T08:31+0400

2022-07-14T08:31+0400

грузия

новости

общество

андриа басилая

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Швейцария направит в Грузию экспертов для решения вопроса управления отходами и их утилизации, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время своего визита в Берн."К сожалению, у нас в Грузии нет такого опыта, поэтому, конечно, очень важно подключение швейцарских экспертов для осуществления проекта", – сказал Каладзе.По словам мэра, в решении данного вопроса Грузии помогает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и при международном финансировании будет построен современный завод.Кроме того, по словам Каладзе, для Тбилиси интересен опыт властей Берна по строительству очистного предприятия, обеспечивающего прием и очистку промышленных сточных вод в реках, а также строительство подземных станций и дорог в старой части города."Критерием оценки всех современных городов является то, как они перерабатывают отходы, а затем используют их", – сказал заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая.Каладзе отправился в Берн с официальным визитом 11 июля. В рамках визита был подписан меморандума о взаимопонимании между Тбилиси и Берном, который предусматривает сотрудничество в области градостроительства, транспорта и общественной безопасности.

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грузия, новости, общество, андриа басилая, тбилиси, каха каладзе