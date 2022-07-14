https://sputnik-georgia.ru/20220714/tsirk-na-ldu-grandioznoe-ledovoe-shou-proydet-v-batumi-268174435.html

Цирк на льду: грандиозное ледовое шоу пройдет в Батуми

Цирк на льду: грандиозное ледовое шоу пройдет в Батуми

Зрители встретятся с супергероями Marvel, увидят экстремальное огненное шоу, и, конечно, клоуна 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T07:31+0400

2022-07-14T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Украинская труппа Grand Circus On Ice представит цирковое шоу на льду 12,13 и 14 августа в Батуми.Ледовое шоу, которое рассчитано как для детей, так и для взрослых, гармонично объединяет профессиональных фигуристов и цирковых исполнителей.Помимо этого, зрители на представлении встретятся с супергероями Marvel, увидят экстремальное огненное шоу, и, конечно, клоуна, который на протяжении всего шоу будет заботиться о настроении гостей.Труппа уже побывала с гастролями в таких странах, как Литва, Латвия, Эстония, Китай, Хорватия, Франция и других.Украинская труппа "Grand Circus On Ice" была создана в 2014 году.

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