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Цирк на льду: грандиозное ледовое шоу пройдет в Батуми
Цирк на льду: грандиозное ледовое шоу пройдет в Батуми
Зрители встретятся с супергероями Marvel, увидят экстремальное огненное шоу, и, конечно, клоуна 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T07:31+0400
2022-07-14T07:31+0400
2022-07-14T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Украинская труппа Grand Circus On Ice представит цирковое шоу на льду 12,13 и 14 августа в Батуми.Ледовое шоу, которое рассчитано как для детей, так и для взрослых, гармонично объединяет профессиональных фигуристов и цирковых исполнителей.Помимо этого, зрители на представлении встретятся с супергероями Marvel, увидят экстремальное огненное шоу, и, конечно, клоуна, который на протяжении всего шоу будет заботиться о настроении гостей.Труппа уже побывала с гастролями в таких странах, как Литва, Латвия, Эстония, Китай, Хорватия, Франция и других.Украинская труппа "Grand Circus On Ice" была создана в 2014 году.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, грузия, новости
Цирк на льду: грандиозное ледовое шоу пройдет в Батуми
Зрители встретятся с супергероями Marvel, увидят экстремальное огненное шоу, и, конечно, клоуна
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Украинская труппа Grand Circus On Ice представит цирковое шоу на льду 12,13 и 14 августа в Батуми.
Ледовое шоу, которое рассчитано как для детей, так и для взрослых, гармонично объединяет профессиональных фигуристов и цирковых исполнителей.
"Светлый, динамичный и яркий спектакль, калейдоскоп цирка, объединяет жонглеров, акробатов, эквилибристов, которые летают на ледовой платформе. Головокружительные элементы фигуристов создают чарующую картину", – пишут организаторы.
Помимо этого, зрители на представлении встретятся с супергероями Marvel, увидят экстремальное огненное шоу, и, конечно, клоуна, который на протяжении всего шоу будет заботиться о настроении гостей.
Труппа уже побывала с гастролями в таких странах, как Литва, Латвия, Эстония, Китай, Хорватия, Франция и других.
Украинская труппа "Grand Circus On Ice" была создана в 2014 году.