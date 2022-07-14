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Ушел и не вернулся: в Тбилиси более 10 дней ищут пенсионера
Ушел и не вернулся: в Тбилиси более 10 дней ищут пенсионера
По словам родных, у пенсионера были проблемы с памятью 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T17:32+0400
2022-07-14T17:32+0400
2022-07-14T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Семья в Тбилиси разыскивает 78-летнего Серго (Цезаря) Сухиташвили, который вышел из дома 3 июля и так и не вернулся.По словам родных, у пенсионера были проблемы с памятью. В последний раз его видели вечером 3 июля в районе Санзона. В день исчезновения Серго Сухиташвили был одет в черную кофту с длинными рукавами, брюки и туфли темно-серого цвета.При наличии какой-либо информации о пропавшем граждан просят связаться с его дочерью Дианой по телефону: (+995) 577 37 66 40.К поискам пенсионера подключилась полиция.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Ушел и не вернулся: в Тбилиси более 10 дней ищут пенсионера
По словам родных, у пенсионера были проблемы с памятью
ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Семья в Тбилиси разыскивает 78-летнего Серго (Цезаря) Сухиташвили, который вышел из дома 3 июля и так и не вернулся.
По словам родных, у пенсионера были проблемы с памятью. В последний раз его видели вечером 3 июля в районе Санзона. В день исчезновения Серго Сухиташвили был одет в черную кофту с длинными рукавами, брюки и туфли темно-серого цвета.
При наличии какой-либо информации о пропавшем граждан просят связаться с его дочерью Дианой по телефону: (+995) 577 37 66 40.
К поискам пенсионера подключилась полиция.