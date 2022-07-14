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В ВОЗ заявили о важности масок для борьбы с коронавирусом

В ВОЗ заявили о важности масок для борьбы с коронавирусом

За минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 5,7 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T10:23+0400

2022-07-14T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Масочный режим должен стать главным инструментом государств в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).За минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 5,7 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей, говорят данные ВОЗ."Маски – испытанная и проверенная мера для предотвращения распространения COVID-19, и по мере роста случаев передачи (вируса – ред.) и госпитализаций они должны стать ключевым инструментом в усилиях государств по борьбе с COVID-19", - заявили РИА Новости в ВОЗ.Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны регулярно пересматривать меры по реагированию на пандемию коронавируса в зависимости от ситуации с заболеваемостью.Среди проверенных мер Гебрейесус назвал масочный режим, вентиляцию помещений и регулярное тестирование на COVID.

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в мире, новости, общество, коронавирус covid-19, всемирная организация здравоохранения