https://sputnik-georgia.ru/20220714/zakharova-o-situatsii-na-ukraine-otnosheniyakh-rf-s-zapadom-i-vneshney-politike-268537356.html
Захарова о ситуации на Украине, отношениях РФ с Западом и внешней политике
Захарова о ситуации на Украине, отношениях РФ с Западом и внешней политике
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг для журналистов. Что она говорила прессе - смотрите в видео 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T21:00+0400
2022-07-14T21:00+0400
2022-07-14T21:09+0400
видео
мультимедиа
мария захарова
россия
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268536786_0:0:3377:1901_1920x0_80_0_0_ff8a33dc8c1f776d593d087d1b3ecf7b.jpg
Ситуация на Украине, отношения России и Запада, а также другие актуальные вопросы российской внешней политики – в полной записи брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268536786_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_6e6435a0fe4014c2210b416ba343d6b3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, мария захарова, россия, мид рф, видео
Захарова о ситуации на Украине, отношениях РФ с Западом и внешней политике
21:00 14.07.2022 (обновлено: 21:09 14.07.2022)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг для журналистов. Что она говорила прессе - смотрите в видео
Ситуация на Украине, отношения России и Запада, а также другие актуальные вопросы российской внешней политики – в полной записи брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.