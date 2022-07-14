https://sputnik-georgia.ru/20220714/zakharova-o-situatsii-na-ukraine-otnosheniyakh-rf-s-zapadom-i-vneshney-politike-268537356.html

Захарова о ситуации на Украине, отношениях РФ с Западом и внешней политике

Захарова о ситуации на Украине, отношениях РФ с Западом и внешней политике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг для журналистов. Что она говорила прессе - смотрите в видео 14.07.2022, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

мария захарова

россия

мид рф

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Ситуация на Украине, отношения России и Запада, а также другие актуальные вопросы российской внешней политики – в полной записи брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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