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Аналитический отчет Еврокомиссии по Грузии будет готов в декабре
Аналитический отчет Еврокомиссии по Грузии будет готов в декабре
Евросоюз выполняет условия и ждет того же от Грузии, подчеркнул спикер ЕК 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T17:22+0400
2022-07-15T17:22+0400
2022-07-15T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) опубликует аналитический отчет по Грузии в декабре 2022 года, заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано.По его словам, полноценный отчет в расширенном формате, который также охватит Украину и Молдову, будет готов в 2023 году.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.
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новости, грузия, украина, молдова, еврокомиссия
Аналитический отчет Еврокомиссии по Грузии будет готов в декабре
Евросоюз выполняет условия и ждет того же от Грузии, подчеркнул спикер ЕК
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) опубликует аналитический отчет по Грузии в декабре 2022 года, заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано.
По его словам, полноценный отчет в расширенном формате, который также охватит Украину и Молдову, будет готов в 2023 году.
"Евросоюз выполняет условия и ждет исполнения условий и от Грузии", - заявил Стано в эфире телекомпании "Имеди".
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.
Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.