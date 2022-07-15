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Аналитический отчет Еврокомиссии по Грузии будет готов в декабре

Аналитический отчет Еврокомиссии по Грузии будет готов в декабре

Евросоюз выполняет условия и ждет того же от Грузии, подчеркнул спикер ЕК 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T17:22+0400

2022-07-15T17:22+0400

2022-07-15T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) опубликует аналитический отчет по Грузии в декабре 2022 года, заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано.По его словам, полноценный отчет в расширенном формате, который также охватит Украину и Молдову, будет готов в 2023 году.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.

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