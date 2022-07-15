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Бюджет Батуми увеличен: на что пойдут средства?

Бюджет Батуми увеличен: на что пойдут средства?

Прогнозный показатель поступлений бюджета этого года увеличился более чем на 10 миллионов лари 15.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Бюджет черноморского города Батуми (Аджария) увеличился на 38 миллионов 252 лари и составит 292 миллиона 300 тысяч лари, сообщает Аджарское телевидение.Как отмечают в мэрии города, благодаря новому бюджету увеличится и финансирование приоритетных направлений.На развитие городского транспорта будет выделено дополнительно 36 миллионов 68 тысяч лари. Весь бюджет составит 142 миллиона 338 тысяч лари.Сфера защиты здоровья и социального обеспечения увеличится на 1 миллион 938 лари и составит 20 миллионов 346 тысяч лари. Планируется также увеличение финансирования направлений образования, культуры, спорта и содействия молодежи.Прогнозный показатель поступлений бюджета этого года увеличился на 10 миллионов 980 тысяч лари, а прогнозный показатель бюджетных остатков увеличился на 27 миллионов 271 тысячу лари.По словам главы управления городской инфраструктуры и благоустройства Батуми Акакия Беридзе, увеличенный бюджет позволит осуществить различные проекты. В частности, в восьми местах появятся новые скверы, а также детские аттракционы.В рамках увеличенного бюджета планируется установить на сорока локациях склоноукрепительные стены, а в 52 местах – провести бетонные дороги.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 июля в размере 2,8559 GEL/$1.

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грузия, экономика, новости, сша, батуми, национальный банк, бюджет грузии