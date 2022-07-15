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Гарибашвили попрощался с послом ЕС в Грузии
Гарибашвили попрощался с послом ЕС в Грузии
Пост шведского дипломата Карла Харцеля в качестве главы представительства ЕС в Грузии займет поляк Павел Херчински 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T15:26+0400
2022-07-15T15:26+0400
2022-07-15T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с послом Евросоюза в Грузии с Карлом Харцелем, сообщает пресс-служб правительства страны.На встрече Гарибашвили обсудил с Харцелем сотрудничество Грузии и ЕС в разных сферах. Был отмечен прогресс, достигнутый Грузией в течение последних лет и позитивная динамика двусторонних отношений.По словам Гарибашвили, присвоение Грузии европейской перспективы было историческим решением и этим Совет Европы и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в ЕС.Гарибашвили подчеркнул важный вклад Харцеля в развитие двусторонних отношений между Грузией и ЕС, и пожелал ему успехов.Пост шведского дипломата Карла Харцеля на посту главы представительства ЕС в Грузии займет поляк Павел Херчински. Харцель работал в Грузии с сентября 2018 года.
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политика, новости, карл харцель, совет европы, ираклий гарибашвили
Гарибашвили попрощался с послом ЕС в Грузии
Пост шведского дипломата Карла Харцеля в качестве главы представительства ЕС в Грузии займет поляк Павел Херчински
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с послом Евросоюза в Грузии с Карлом Харцелем, сообщает пресс-служб правительства страны.
На встрече Гарибашвили обсудил с Харцелем сотрудничество Грузии и ЕС в разных сферах. Был отмечен прогресс, достигнутый Грузией в течение последних лет и позитивная динамика двусторонних отношений.
По словам Гарибашвили, присвоение Грузии европейской перспективы было историческим решением и этим Совет Европы и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в ЕС.
Гарибашвили подчеркнул важный вклад Харцеля в развитие двусторонних отношений между Грузией и ЕС, и пожелал ему успехов.
Пост шведского дипломата Карла Харцеля на посту главы представительства ЕС в Грузии займет поляк Павел Херчински. Харцель работал в Грузии с сентября 2018 года.