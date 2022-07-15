Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220715/garibashvili-poproschalsya-s-poslom-es-v-gruzii-268554622.html
Гарибашвили попрощался с послом ЕС в Грузии
Гарибашвили попрощался с послом ЕС в Грузии
Пост шведского дипломата Карла Харцеля в качестве главы представительства ЕС в Грузии займет поляк Павел Херчински 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T15:26+0400
2022-07-15T15:26+0400
политика
новости
карл харцель
совет европы
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/07/250267503_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_02b272d69602b52eebfa0066d6487f36.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с послом Евросоюза в Грузии с Карлом Харцелем, сообщает пресс-служб правительства страны.На встрече Гарибашвили обсудил с Харцелем сотрудничество Грузии и ЕС в разных сферах. Был отмечен прогресс, достигнутый Грузией в течение последних лет и позитивная динамика двусторонних отношений.По словам Гарибашвили, присвоение Грузии европейской перспективы было историческим решением и этим Совет Европы и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в ЕС.Гарибашвили подчеркнул важный вклад Харцеля в развитие двусторонних отношений между Грузией и ЕС, и пожелал ему успехов.Пост шведского дипломата Карла Харцеля на посту главы представительства ЕС в Грузии займет поляк Павел Херчински. Харцель работал в Грузии с сентября 2018 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/07/250267503_267:0:1600:1000_1920x0_80_0_0_7f26ac05d38bb9caa0603c85428a30f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, карл харцель, совет европы, ираклий гарибашвили

Гарибашвили попрощался с послом ЕС в Грузии

15:26 15.07.2022
© European Union in GeorgiaКарл Харцель
Карл Харцель - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2022
© European Union in Georgia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Пост шведского дипломата Карла Харцеля в качестве главы представительства ЕС в Грузии займет поляк Павел Херчински
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с послом Евросоюза в Грузии с Карлом Харцелем, сообщает пресс-служб правительства страны.
На встрече Гарибашвили обсудил с Харцелем сотрудничество Грузии и ЕС в разных сферах. Был отмечен прогресс, достигнутый Грузией в течение последних лет и позитивная динамика двусторонних отношений.
По словам Гарибашвили, присвоение Грузии европейской перспективы было историческим решением и этим Совет Европы и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в ЕС.
Гарибашвили подчеркнул важный вклад Харцеля в развитие двусторонних отношений между Грузией и ЕС, и пожелал ему успехов.
Пост шведского дипломата Карла Харцеля на посту главы представительства ЕС в Грузии займет поляк Павел Херчински. Харцель работал в Грузии с сентября 2018 года.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0