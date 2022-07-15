https://sputnik-georgia.ru/20220715/garibashvili-poproschalsya-s-poslom-es-v-gruzii-268554622.html

Гарибашвили попрощался с послом ЕС в Грузии

Гарибашвили попрощался с послом ЕС в Грузии

Пост шведского дипломата Карла Харцеля в качестве главы представительства ЕС в Грузии займет поляк Павел Херчински 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T15:26+0400

2022-07-15T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с послом Евросоюза в Грузии с Карлом Харцелем, сообщает пресс-служб правительства страны.На встрече Гарибашвили обсудил с Харцелем сотрудничество Грузии и ЕС в разных сферах. Был отмечен прогресс, достигнутый Грузией в течение последних лет и позитивная динамика двусторонних отношений.По словам Гарибашвили, присвоение Грузии европейской перспективы было историческим решением и этим Совет Европы и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в ЕС.Гарибашвили подчеркнул важный вклад Харцеля в развитие двусторонних отношений между Грузией и ЕС, и пожелал ему успехов.Пост шведского дипломата Карла Харцеля на посту главы представительства ЕС в Грузии займет поляк Павел Херчински. Харцель работал в Грузии с сентября 2018 года.

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политика, новости, карл харцель, совет европы, ираклий гарибашвили