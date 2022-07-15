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Григорий Лепс стал Народным артистом России
Григорий Лепс стал Народным артистом России
Певец является обладателем премий World Music Awards, "Песня года", "Золотой граммофон" и других наград 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T19:28+0400
2022-07-15T19:28+0400
2022-07-15T19:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Григорий Лепс получил звание Народного артиста России, указ об этом 15 июля подписал президент РФ Владимир Путин."За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Лепсверидзе Григорию Викторовичу", — отмечается в тексте документа.Григорию Лепсу, который родился в Сочи, 16 июля исполнится 60 лет. Он является заслуженным артистом Республики Ингушетии (2004), заслуженным артистом Российской Федерации (2011) и народным артистом Карачаево-Черкесии (2015).Кроме того, певец награжден государственными наградами - Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Медалью "Участнику военной операции в Сирии" .Обладатель премий "World Music Awards", "Песня года", "Золотой граммофон" и других наград.
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в мире, новости, россия, культура, григорий лепс, награждение
Григорий Лепс стал Народным артистом России
19:28 15.07.2022 (обновлено: 19:41 15.07.2022)
Певец является обладателем премий World Music Awards, "Песня года", "Золотой граммофон" и других наград
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Григорий Лепс получил звание Народного артиста России, указ об этом 15 июля подписал президент РФ Владимир Путин.
"За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Лепсверидзе Григорию Викторовичу", — отмечается в тексте документа.
Григорию Лепсу, который родился в Сочи, 16 июля исполнится 60 лет. Он является заслуженным артистом Республики Ингушетии (2004), заслуженным артистом Российской Федерации (2011) и народным артистом Карачаево-Черкесии (2015).
Кроме того, певец награжден государственными наградами - Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Медалью "Участнику военной операции в Сирии" .
Обладатель премий "World Music Awards", "Песня года", "Золотой граммофон" и других наград.