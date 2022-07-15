https://sputnik-georgia.ru/20220715/gruzinskaya-mechta-gotovitsya-koalitsionnomu-pravitelstvu--ekspert-268548181.html

"Грузинская мечта" готовится к коалиционному правительству – эксперт

"Грузинская мечта" готовится к коалиционному правительству – эксперт

Коалицию с правящей партией создадут ее бывшие соратники, считает эксперт 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T11:48+0400

2022-07-15T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовится к формированию коалиционного правительства вместе с ушедшими из партии бывшими соратниками, считает эксперт Яго Качкачишвили.Ранее трое депутатов парламента от "Грузинской мечты" – Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Дмитрий Хундадзе покинули правящую партию и занимаемые должности в парламенте. Главной причиной своего ухода они назвали желание предоставлять населению больше информации о происходящем.По его словам, парламентские выборы в 2024 году пройдут в Грузии только по пропорциональной системе, что больше не позволит "Грузинской мечте" использовать мажоритарную систему, как спасательный круг."Исходя из этого, она реально стоит под угрозой потерять единоличное правление и очень реально видна перспектива создания коалиционного правительства. К этому также готовится "Грузинская мечта". И эти два крыла, которые как-будто отдалились друг от друга… дальше они вновь воссоединятся", – сказал Качкачишвили.Вслед за уходом "тройки" из правящей партии, их примеру последовали несколько депутатов сакребуло.Среди покинувших "Мечту" – зампредседателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Чиатура Ника Самхарадзе, зампредседателя сакребуло района Лагодехи Георгий Гамбашидзе, председатель сакребуло района Терджола Омар Джихвашвили и зампредседателя сакребуло района Ахалцихе Саба Кбилашили.Из "Грузинской мечты" ушли председатель фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Аспиндза Гия Челишвили и Имеда Мгебришвили, который занимал ту же должность в сакребуло района Адигени.Они также раскритиковали посла США в Грузии Келли Дегнан за реакцию на открытое письмо депутата парламента Грузии Кавелашвили.Кавелашвили призвал Дегнан выразить свое отношение к призывам оппозиции свергнуть правительство, заявлениям омбудсмена о санкциях и войне, а также к заявлениям представителей украинских властей, которые прямо призывали Грузию включиться в конфликт.При этом Кавелашвили обвинил посла в бездействии, когда оппозиционеры делают провокационные заявления, а также прямо заявил, что США финансируют отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии.В ответ на это Дегнан сказала, что не дочитала письмо из-за того, что оно переполнено теориями заговора, и отметила, что ей обидно, что депутат не понимает роли ее страны.

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политика, грузия, новости, грузинская мечта