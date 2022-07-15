https://sputnik-georgia.ru/20220715/gruzinskie-dzyudoisty-zavoevali-tri-medali-v-pervyy-den-turnira-v-zagrebe-268571071.html

Грузинские дзюдоисты завоевали три медали в первый день турнира в Загребе

Грузинские дзюдоисты завоевали три медали в первый день турнира в Загребе

Завтра на Гран-при в Загребе будут соревноваться три грузинских дзюдоиста 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T23:36+0400

2022-07-15T23:36+0400

2022-07-15T23:36+0400

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важа маргвелашвили

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани, выступающая в весовой категории до 57 кг, завоевала серебряную медаль на Гран-при Загреба.В финале Липартелиани уступила канадке Кристи Дегучи иппоном.Кроме того, бронзовую медаль на турнире завоевал Георгий Сардалашвили в весовой категории до 60 кг. В борьбе за третье место 19-летний грузин обыграл испанца Франсиско Гарригоса, посеянного на турнире под первым номером.Третий грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили выбыл из турнира на ранней стадии.Завтра на Гран-при в Загребе будут соревноваться три грузинских дзюдоиста.

https://sputnik-georgia.ru/20220712/gruzinskie-dzyudoisty-gotovyatsya-k-mezhdunarodnomu-turniru-v-zagrebe-268434126.html

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