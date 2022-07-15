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Грузинский дуэт вышел в финал теннисного турнира в Будапеште
Грузинский дуэт вышел в финал теннисного турнира в Будапеште
Соперники грузин в финале определятся завтра в противостоянии Петер/Зинерман и Бабош/Столар 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T22:38+0400
2022-07-15T22:38+0400
2022-07-15T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинский дуэт Екатерина Горгодзе и Оксана Калашникова выступит в финале парного теннисного турнира WTA в Будапеште.В полуфинале спортсменки из Грузии обыграли немецко-китайскую пару Зигмунд/Чжан в двух сетах 6:4 6:4.Соперники грузин в финале определятся завтра в противостоянии Петер/Зинерман и Бабош/Столар.Финальный матч турнира состоится 17 июля.
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грузия, новости, спорт, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, екатерина горгодзе, оксана калашникова
Грузинский дуэт вышел в финал теннисного турнира в Будапеште
22:38 15.07.2022 (обновлено: 22:51 15.07.2022)
Соперники грузин в финале определятся завтра в противостоянии Петер/Зинерман и Бабош/Столар
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинский дуэт Екатерина Горгодзе и Оксана Калашникова выступит в финале парного теннисного турнира WTA в Будапеште.
В полуфинале спортсменки из Грузии обыграли немецко-китайскую пару Зигмунд/Чжан в двух сетах 6:4 6:4.
Соперники грузин в финале определятся завтра в противостоянии Петер/Зинерман и Бабош/Столар.
Финальный матч турнира состоится 17 июля.