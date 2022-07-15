https://sputnik-georgia.ru/20220715/gruzinskiy-duet-vyshel-v-final-tennisnogo-turnira-v-budapeshte-268570498.html

Грузинский дуэт вышел в финал теннисного турнира в Будапеште

Грузинский дуэт вышел в финал теннисного турнира в Будапеште

Соперники грузин в финале определятся завтра в противостоянии Петер/Зинерман и Бабош/Столар 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T22:38+0400

2022-07-15T22:38+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

екатерина горгодзе

оксана калашникова

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинский дуэт Екатерина Горгодзе и Оксана Калашникова выступит в финале парного теннисного турнира WTA в Будапеште.В полуфинале спортсменки из Грузии обыграли немецко-китайскую пару Зигмунд/Чжан в двух сетах 6:4 6:4.Соперники грузин в финале определятся завтра в противостоянии Петер/Зинерман и Бабош/Столар.Финальный матч турнира состоится 17 июля.

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грузия, новости, спорт, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, екатерина горгодзе, оксана калашникова