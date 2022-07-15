https://sputnik-georgia.ru/20220715/kakogo-chisla-otmechayut-vardavar-v-2022-data-prazdnika-268559648.html

Какого числа отмечают Вардавар в 2022? Дата праздника

Какого числа отмечают Вардавар в 2022? Дата праздника

Вардавар - древний армянский праздник, который после принятия христианства празднуют в один день с великим христианским торжеством Преображением Господним 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T17:42+0400

2022-07-15T17:42+0400

2022-07-15T17:51+0400

справки

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Праздник определенной даты не имеет - он привязан к дню празднования Пасхи и в разные годы выпадает от 28 июня до 1 августа.Какого числа отмечают древний армянский праздник Вардавар в 2022-м, читайте в материале Sputnik Грузия.Какого числа отмечают Вардавар?Вардавар или Преображение Господне - один из пяти великих праздников Армянской Апостольской церкви и самый любимый в народеПо церковному календарю Преображение Господне или Вардавар отмечают через 14 недель после Пасхи - в 2022-м праздник выпадает на 24 июля.Единого мнения как возникло название праздника, который, восходит корнями к мифологии, нет. По одной из версий, история Вардавар связана с богиней любви и красоты Астхик, которую злой повелитель подземного царства Яхван похитил и запер под землей, чтобы отомстить ее возлюбленному - богу грозы и молнии Ваагну.Вместе с богиней исчезла и любовь из людских сердец, и на Земле воцарилась тьма. Бесстрашный Ваагн сразил Яхвана и освободил любимую. А Астхик, вернувшись на землю, дарила людям розы, окропляла их розовой водой, и любовь возродилась.С тех давних пор каждое лето, когда расцветали розы, армяне приносили цветы в храм Астхик и обливали друг друга водой, которая стала воплощением любви. По этой версии, название праздника Вардавар происходит от слова "вард" (роза) и означает "осыпать розами".Название праздника, по другой версии, восходит к хеттскому "вард" (вода) и "арр" (мыть), что толкуют как "водополивание". Одна из легенд, которая указывает на это, повествует, что молодой человек по имени Вардан в этот день победил злого богача - он брал в рабство красивых девушек в обмен на право использовать на его землях воду.Есть и другие объяснения — изначально праздник был связан с культом огня, потому что корень слова "вардавар" — "вар" означает горение.Кроме того, слово "вардавар" переводили как "яркая роза" ("вар" — яркий) и связывали его с богиней плодородия Анаит. Бюст богини в праздник украшали розами.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки