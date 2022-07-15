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Клуб "Сабуртало" вышел во второй этап Лиги конференции
Клуб "Сабуртало" вышел во второй этап Лиги конференции
"Сабуртало" является единственным грузинским клубом, обыгравшим соперника на первом этапе 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T07:32+0400
2022-07-15T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" выиграл у албанского "Партизана" в серии пенальти и прошел во второй квалификационный этап Лиги конференции.Тбилисцы проиграли первый матч со счетом 0:1 и нуждались в победе. Команда провела матч-реванш намного лучше. После нулевого первого тайма тбилисцы открыли счет во втором тайме. На 53-й минуте Георгий Гулиашвили точным ударом с близкого расстояния увенчал фланговую передачу Юрия Табатадзе.Игра перешла в дополнительное время, но команды за 30-й минут не смогли добиться успеха. В итоге все решила серия пенальти.Героем этой серии стал Торнике Мегрелишвили, 21-летний вратарь тбилисцев, отразивший два пенальти. "Сабуртало" в итоге по серии пенальти победил 5:4."Сабуртало" во втором квалификационном этапе Лиги конференции встретится с румынской "Стяуа", первый матч состоится 21 июля в Гори, а второй примет Бухарест 28 июля.Ранее из борьбы в Лиге конференций выбыли два грузинских клуба – горийская "Дила" и "Динамо" Тбилиси.
https://sputnik-georgia.ru/20220715/neudacha-esche-odnogo-kluba-iz-gruzii-dila-vybyla-iz-ligi-konferentsiy-268540717.html
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Клуб "Сабуртало" вышел во второй этап Лиги конференции
07:32 15.07.2022 (обновлено: 08:26 15.07.2022)
"Сабуртало" является единственным грузинским клубом, обыгравшим соперника на первом этапе
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" выиграл у албанского "Партизана" в серии пенальти и прошел во второй квалификационный этап Лиги конференции.
Тбилисцы проиграли первый матч со счетом 0:1 и нуждались в победе. Команда провела матч-реванш намного лучше. После нулевого первого тайма тбилисцы открыли счет во втором тайме. На 53-й минуте Георгий Гулиашвили точным ударом с близкого расстояния увенчал фланговую передачу Юрия Табатадзе.
Игра перешла в дополнительное время, но команды за 30-й минут не смогли добиться успеха. В итоге все решила серия пенальти.
Героем этой серии стал Торнике Мегрелишвили, 21-летний вратарь тбилисцев, отразивший два пенальти. "Сабуртало" в итоге по серии пенальти победил 5:4.
"Сабуртало" во втором квалификационном этапе Лиги конференции встретится с румынской "Стяуа", первый матч состоится 21 июля в Гори, а второй примет Бухарест 28 июля.
Ранее из борьбы в Лиге конференций выбыли два грузинских клуба – горийская "Дила" и "Динамо" Тбилиси.