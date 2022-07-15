https://sputnik-georgia.ru/20220715/klub-saburtalo-vyshel-vo-vtoroy-etap-ligi-konferentsii-268543158.html

Клуб "Сабуртало" вышел во второй этап Лиги конференции

Клуб "Сабуртало" вышел во второй этап Лиги конференции

"Сабуртало" является единственным грузинским клубом, обыгравшим соперника на первом этапе 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T07:32+0400

2022-07-15T07:32+0400

2022-07-15T08:26+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" выиграл у албанского "Партизана" в серии пенальти и прошел во второй квалификационный этап Лиги конференции.Тбилисцы проиграли первый матч со счетом 0:1 и нуждались в победе. Команда провела матч-реванш намного лучше. После нулевого первого тайма тбилисцы открыли счет во втором тайме. На 53-й минуте Георгий Гулиашвили точным ударом с близкого расстояния увенчал фланговую передачу Юрия Табатадзе.Игра перешла в дополнительное время, но команды за 30-й минут не смогли добиться успеха. В итоге все решила серия пенальти.Героем этой серии стал Торнике Мегрелишвили, 21-летний вратарь тбилисцев, отразивший два пенальти. "Сабуртало" в итоге по серии пенальти победил 5:4."Сабуртало" во втором квалификационном этапе Лиги конференции встретится с румынской "Стяуа", первый матч состоится 21 июля в Гори, а второй примет Бухарест 28 июля.Ранее из борьбы в Лиге конференций выбыли два грузинских клуба – горийская "Дила" и "Динамо" Тбилиси.

https://sputnik-georgia.ru/20220715/neudacha-esche-odnogo-kluba-iz-gruzii-dila-vybyla-iz-ligi-konferentsiy-268540717.html

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