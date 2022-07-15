https://sputnik-georgia.ru/20220715/oppozitsiya-otvetila-na-kritiku-spikera-parlamenta-gruzii-268558482.html

Оппозиция ответила на критику спикера парламента Грузии

Оппозиция ответила на критику спикера парламента Грузии

Оппозиционеры назвали заявления главного законодателя постыдным 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T16:58+0400

2022-07-15T16:58+0400

2022-07-15T16:58+0400

политика

грузия

новости

роман гоциридзе

грузинская мечта

еврокомиссия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Если кто-то в Грузии и торгует интересами страны, то это правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе в ответ на заявление спикера парламента Шалвы Папуашвили.Ранее Папуашвили заявил, что часть оппозиции торгует европейским будущим страны, требуя конституционных изменений в обмен на участие в процессе выполнения условий Еврокомиссии.Постыдным назвал заявление главы грузинского законодательного органа и депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе."Грузинская мечта" торгует западным ориентиром страны, шантажирует западных партнеров сменой орбиты… Этот шантаж будет очень дорого стоить "Грузинской мечте", и она заплатит за это большую политическую цену", - заявил Гоциридзе.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" разработала план по выполнению 12 условий Евросовета для предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. План властей подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий, однако часть оппозиции отказалась работать в предложенном формате.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но 13 июля представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.Власти Грузии заявили, что половина ответственности за достижение деполяризации лежит на них, а половина – на оппозиции. Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сказал, что это условие наоборот усилило поляризацию.

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политика, грузия, новости, роман гоциридзе, грузинская мечта, еврокомиссия, ираклий кобахидзе