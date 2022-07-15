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Перебои с водоснабжением в Тбилиси: жители Мтацминда останутся без воды на сутки
Перебои с водоснабжением в Тбилиси: жители Мтацминда останутся без воды на сутки
Компания будет поставлять воду населению цистернами до полного восстановления водоснабжения 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T08:01+0400
2022-07-15T08:01+0400
2022-07-15T08:01+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Жители нескольких улиц Мтацминдского района Тбилиси останутся без воды с 10:00 15 июля до 13:00 16 июля, сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP).Отключение коснется жителей улиц Костава ( №28-60, 59-61, 64), Табукашвили (№1-23, 2-30), проспекта Руставели( №29, 31), улицы Броссе, Ладо Алекси-Мешхишвили, Реваза Лагидзе, Квали, Собчака, Чантурия, Абашидзе, Вирсаладзе и Нишнианидзе.Отключение воды более чем на сутки стало необходимо в связи с проведением круглосуточных работ по вводу в эксплуатацию обновленного участка водопроводной сети.Как пояснили в компании, Georgian Water and Power проводит масштабные работы по обновлению системы водоснабжения в рамках полного восстановления проспекта Меликишвили. В проект инвестировано 5 миллионов лари (1,6 млн долларов).Компания будет поставлять воду населению цистернами до полного восстановления водоснабжения.Информацию об ограничении и восстановлении подачи воды абонентам Georgian Water and Power заблаговременно рассылает в виде СМС-сообщения.Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании – 2 93 11 11 и на сайте.Тбилисские власти приняли решение начать капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси с 17 июня. На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,4 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев.
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грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power
Перебои с водоснабжением в Тбилиси: жители Мтацминда останутся без воды на сутки
Компания будет поставлять воду населению цистернами до полного восстановления водоснабжения
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik.
Жители нескольких улиц Мтацминдского района Тбилиси останутся без воды с 10:00 15 июля до 13:00 16 июля, сообщает
водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP).
Отключение коснется жителей улиц Костава ( №28-60, 59-61, 64), Табукашвили (№1-23, 2-30), проспекта Руставели( №29, 31), улицы Броссе, Ладо Алекси-Мешхишвили, Реваза Лагидзе, Квали, Собчака, Чантурия, Абашидзе, Вирсаладзе и Нишнианидзе.
Отключение воды более чем на сутки стало необходимо в связи с проведением круглосуточных работ по вводу в эксплуатацию обновленного участка водопроводной сети.
Как пояснили в компании, Georgian Water and Power проводит масштабные работы по обновлению системы водоснабжения в рамках полного восстановления проспекта Меликишвили. В проект инвестировано 5 миллионов лари (1,6 млн долларов).
Компания будет поставлять воду населению цистернами до полного восстановления водоснабжения.
Информацию об ограничении и восстановлении подачи воды абонентам Georgian Water and Power заблаговременно рассылает в виде СМС-сообщения.
Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании – 2 93 11 11 и на сайте.
Тбилисские власти приняли решение начать капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси с 17 июня. На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,4 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев.