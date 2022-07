Перебои с водоснабжением в Тбилиси: жители Мтацминда останутся без воды на сутки

https://sputnik-georgia.ru/20220715/pereboi-s-vodosnabzheniem-v-tbilisi-zhiteli-mtatsminda-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-268505691.html

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Жители нескольких улиц Мтацминдского района Тбилиси останутся без воды с 10:00 15 июля до 13:00 16 июля, сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP).Отключение коснется жителей улиц Костава ( №28-60, 59-61, 64), Табукашвили (№1-23, 2-30), проспекта Руставели( №29, 31), улицы Броссе, Ладо Алекси-Мешхишвили, Реваза Лагидзе, Квали, Собчака, Чантурия, Абашидзе, Вирсаладзе и Нишнианидзе.Отключение воды более чем на сутки стало необходимо в связи с проведением круглосуточных работ по вводу в эксплуатацию обновленного участка водопроводной сети.Как пояснили в компании, Georgian Water and Power проводит масштабные работы по обновлению системы водоснабжения в рамках полного восстановления проспекта Меликишвили. В проект инвестировано 5 миллионов лари (1,6 млн долларов).Компания будет поставлять воду населению цистернами до полного восстановления водоснабжения.Информацию об ограничении и восстановлении подачи воды абонентам Georgian Water and Power заблаговременно рассылает в виде СМС-сообщения.Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании – 2 93 11 11 и на сайте.Тбилисские власти приняли решение начать капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси с 17 июня. На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,4 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев.

