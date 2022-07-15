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Пост 17-го Таммуза: что можно и нельзя делать в день траура
Пост 17-го Таммуза: что можно и нельзя делать в день траура
Семнадцатое Таммуза – один из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T21:19+0400
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С поста 17-го Таммуза для еврейского народа начинается трехнедельный траур, который называют "бейн-амцарим" (меж теснин) - он завершается еще одним строгим постом 9 Ава.Sputnik Грузия рассказывает, что можно и нельзя делать в пост 17-го Таммуза.Почему установили пост 17-го Таммуза?Постом евреи отмечают день скорби - в Талмуде перечислены пять основных несчастий, постигших в разное время еврейский народ в этот день.Именно 17-го Таммуза Моисей разбил в гневе первые Скрижали Завета с Десятью Заповедями, когда, спустившись с горы Синай, увидел Золотого тельца.Семнадцатого Таммуза прекратилось ежедневное жертвоприношение при разрушении Первого Храма, так как первосвященники больше не могли найти овец.Во время осады Иерусалима солдаты вавилонского царя Навуходоносора 17-го Таммуза проломили городскую стену, что привело к разрушению Второго Храма.Свиток Торы римский военачальник Апустмус сжег именно 17-го Таммуза. Идол в Святилище Храма также был помещен 17-го Таммуза.Пост в этот день принято соблюдать в память обо всех этих несчастьях.Что можно и нельзя делатьПост, в который воздерживаются от еды и питья, начинается с восходом солнца и заканчивается с появлением звезд на небе. Пост 17-го Таммуза менее строгий, чем пост 9-го Ава - он начинается с зарей соответствующего дня, но на предшествующую ночь не распространяются. Поэтому пить и есть ночью можно.В синагогах семнадцатого Таммуза, по традиции, читают особые молитвы.Начиная с 17-го Таммуза для еврейского народа действуют некоторые ограничения в течение трехнедельного траура, вплоть до 10-го Ава.К примеру, в традиционных общинах с семнадцатого Таммуза нельзя проводить праздничные застолья - устраивать свадьбы, слушать музыку и танцевать. Нельзя без особой необходимости делать ремонт и выполнять строительные работы.Также нельзя в этот день покупать вещи, которые вызывают особую радость.Нельзя посещать 17-го Таммуза бассейны, пляжи, а также участвовать в походах.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников

Пост 17-го Таммуза: что можно и нельзя делать в день траура

21:19 15.07.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliСинагога в столице Грузии
Синагога в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Семнадцатое Таммуза – один из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма
С поста 17-го Таммуза для еврейского народа начинается трехнедельный траур, который называют "бейн-амцарим" (меж теснин) - он завершается еще одним строгим постом 9 Ава.
Sputnik Грузия рассказывает, что можно и нельзя делать в пост 17-го Таммуза.

Почему установили пост 17-го Таммуза?

Постом евреи отмечают день скорби - в Талмуде перечислены пять основных несчастий, постигших в разное время еврейский народ в этот день.
Именно 17-го Таммуза Моисей разбил в гневе первые Скрижали Завета с Десятью Заповедями, когда, спустившись с горы Синай, увидел Золотого тельца.
Семнадцатого Таммуза прекратилось ежедневное жертвоприношение при разрушении Первого Храма, так как первосвященники больше не могли найти овец.
© photo: Sputnik / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкУ стены плача в Иерусалиме
У стены плача в Иерусалиме - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2022
У стены плача в Иерусалиме
© photo: Sputnik / Юрий Абрамочкин
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Во время осады Иерусалима солдаты вавилонского царя Навуходоносора 17-го Таммуза проломили городскую стену, что привело к разрушению Второго Храма.
Свиток Торы римский военачальник Апустмус сжег именно 17-го Таммуза. Идол в Святилище Храма также был помещен 17-го Таммуза.
Пост в этот день принято соблюдать в память обо всех этих несчастьях.

Что можно и нельзя делать

Пост, в который воздерживаются от еды и питья, начинается с восходом солнца и заканчивается с появлением звезд на небе. Пост 17-го Таммуза менее строгий, чем пост 9-го Ава - он начинается с зарей соответствующего дня, но на предшествующую ночь не распространяются. Поэтому пить и есть ночью можно.
В синагогах семнадцатого Таммуза, по традиции, читают особые молитвы.
Начиная с 17-го Таммуза для еврейского народа действуют некоторые ограничения в течение трехнедельного траура, вплоть до 10-го Ава.
© photo: Sputnik / Igor Mikhalev / Перейти в фотобанкВиды Израиля - город Иерусалим
Виды Израиля - город Иерусалим - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2022
Виды Израиля - город Иерусалим
© photo: Sputnik / Igor Mikhalev
/
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К примеру, в традиционных общинах с семнадцатого Таммуза нельзя проводить праздничные застолья - устраивать свадьбы, слушать музыку и танцевать. Нельзя без особой необходимости делать ремонт и выполнять строительные работы.
Также нельзя в этот день покупать вещи, которые вызывают особую радость.
Нельзя посещать 17-го Таммуза бассейны, пляжи, а также участвовать в походах.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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