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Пост 17-го Таммуза: что можно и нельзя делать в день траура
Пост 17-го Таммуза: что можно и нельзя делать в день траура
Семнадцатое Таммуза – один из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T21:19+0400
2022-07-15T21:19+0400
2022-07-15T21:19+0400
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С поста 17-го Таммуза для еврейского народа начинается трехнедельный траур, который называют "бейн-амцарим" (меж теснин) - он завершается еще одним строгим постом 9 Ава.Sputnik Грузия рассказывает, что можно и нельзя делать в пост 17-го Таммуза.Почему установили пост 17-го Таммуза?Постом евреи отмечают день скорби - в Талмуде перечислены пять основных несчастий, постигших в разное время еврейский народ в этот день.Именно 17-го Таммуза Моисей разбил в гневе первые Скрижали Завета с Десятью Заповедями, когда, спустившись с горы Синай, увидел Золотого тельца.Семнадцатого Таммуза прекратилось ежедневное жертвоприношение при разрушении Первого Храма, так как первосвященники больше не могли найти овец.Во время осады Иерусалима солдаты вавилонского царя Навуходоносора 17-го Таммуза проломили городскую стену, что привело к разрушению Второго Храма.Свиток Торы римский военачальник Апустмус сжег именно 17-го Таммуза. Идол в Святилище Храма также был помещен 17-го Таммуза.Пост в этот день принято соблюдать в память обо всех этих несчастьях.Что можно и нельзя делатьПост, в который воздерживаются от еды и питья, начинается с восходом солнца и заканчивается с появлением звезд на небе. Пост 17-го Таммуза менее строгий, чем пост 9-го Ава - он начинается с зарей соответствующего дня, но на предшествующую ночь не распространяются. Поэтому пить и есть ночью можно.В синагогах семнадцатого Таммуза, по традиции, читают особые молитвы.Начиная с 17-го Таммуза для еврейского народа действуют некоторые ограничения в течение трехнедельного траура, вплоть до 10-го Ава.К примеру, в традиционных общинах с семнадцатого Таммуза нельзя проводить праздничные застолья - устраивать свадьбы, слушать музыку и танцевать. Нельзя без особой необходимости делать ремонт и выполнять строительные работы.Также нельзя в этот день покупать вещи, которые вызывают особую радость.Нельзя посещать 17-го Таммуза бассейны, пляжи, а также участвовать в походах.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия , календарь религиозных праздников
Пост 17-го Таммуза: что можно и нельзя делать в день траура
Семнадцатое Таммуза – один из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма
С поста 17-го Таммуза для еврейского народа начинается трехнедельный траур, который называют "бейн-амцарим" (меж теснин) - он завершается еще одним строгим постом 9 Ава.
Sputnik Грузия рассказывает, что можно и нельзя делать в пост 17-го Таммуза.
Почему установили пост 17-го Таммуза?
Постом евреи отмечают день скорби - в Талмуде перечислены пять основных несчастий, постигших в разное время еврейский народ в этот день.
Именно 17-го Таммуза Моисей разбил в гневе первые Скрижали Завета с Десятью Заповедями, когда, спустившись с горы Синай, увидел Золотого тельца.
Семнадцатого Таммуза прекратилось ежедневное жертвоприношение при разрушении Первого Храма, так как первосвященники больше не могли найти овец.
Во время осады Иерусалима солдаты вавилонского царя Навуходоносора 17-го Таммуза проломили городскую стену, что привело к разрушению Второго Храма.
Свиток Торы римский военачальник Апустмус сжег именно 17-го Таммуза. Идол в Святилище Храма также был помещен 17-го Таммуза.
Пост в этот день принято соблюдать в память обо всех этих несчастьях.
Что можно и нельзя делать
Пост, в который воздерживаются от еды и питья, начинается с восходом солнца и заканчивается с появлением звезд на небе. Пост 17-го Таммуза менее строгий, чем пост 9-го Ава - он начинается с зарей соответствующего дня, но на предшествующую ночь не распространяются. Поэтому пить и есть ночью можно.
В синагогах семнадцатого Таммуза, по традиции, читают особые молитвы.
Начиная с 17-го Таммуза для еврейского народа действуют некоторые ограничения в течение трехнедельного траура, вплоть до 10-го Ава.
К примеру, в традиционных общинах с семнадцатого Таммуза нельзя проводить праздничные застолья - устраивать свадьбы, слушать музыку и танцевать. Нельзя без особой необходимости делать ремонт и выполнять строительные работы.
Также нельзя в этот день покупать вещи, которые вызывают особую радость.
Нельзя посещать 17-го Таммуза бассейны, пляжи, а также участвовать в походах.
Материал подготовлен на основе открытых источников