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Премьер Венгрии: Европа санкциями выстрелила себе в легкие и теперь задыхается
Премьер Венгрии: Европа санкциями выстрелила себе в легкие и теперь задыхается
Орбан посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в Европе ожидается экономический спад 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T14:43+0400
2022-07-15T14:43+0400
2022-07-15T14:43+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что политика санкций Запада не оправдала ожиданий, а, наоборот, имела обратный эффект, передает РИА Новости.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих, среди прочего, эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Орбан посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в ближайшие месяцы в Европе ожидается экономический спад. По его словам, все международные исследования, анализы и прогнозы, с которым он работает, показывают, что из-за комбинированного эффекта от санкционной политики и конфликта на Украине европейская экономика начинает сжиматься.Венгерский лидер также отметил, что у него не вызывает сомнений то, что от украинского конфликта "Китай выиграет, Америка не проиграет, а Европа пострадает"."Будут страны, где не будет газа, и будут страны, где цена будет очень высокой. Венгрия относится к последним, вопрос в том, насколько хорошо мы сможем удерживать цены на терпимом уровне", — добавил он.Будапешт решительно выступает против эмбарго на российский газ. Как заявлял глава МИД Петер Сийярто, венгерские власти не только не поддержат пакет с рестрикциями против "Газпрома" или Газпромбанка, но не готовы даже и обсуждать его.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, петер сийярто, европа, венгрия, газпром, обострение ситуации вокруг украины 2022
Премьер Венгрии: Европа санкциями выстрелила себе в легкие и теперь задыхается
Орбан посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в Европе ожидается экономический спад
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что политика санкций Запада не оправдала ожиданий, а, наоборот, имела обратный эффект, передает РИА Новости
.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих, среди прочего, эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
"Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Орбан посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в ближайшие месяцы в Европе ожидается экономический спад. По его словам, все международные исследования, анализы и прогнозы, с которым он работает, показывают, что из-за комбинированного эффекта от санкционной политики и конфликта на Украине европейская экономика начинает сжиматься.
Венгерский лидер также отметил, что у него не вызывает сомнений то, что от украинского конфликта "Китай выиграет, Америка не проиграет, а Европа пострадает".
"Будут страны, где не будет газа, и будут страны, где цена будет очень высокой. Венгрия относится к последним, вопрос в том, насколько хорошо мы сможем удерживать цены на терпимом уровне", — добавил он.
Будапешт решительно выступает против эмбарго на российский газ. Как заявлял глава МИД Петер Сийярто, венгерские власти не только не поддержат пакет с рестрикциями против "Газпрома" или Газпромбанка, но не готовы даже и обсуждать его.