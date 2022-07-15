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Президент Грузии созывает внеочередную сессию парламента
Президент Грузии созывает внеочередную сессию парламента
Какой будет повестка дня внеочередной сессии - пока неизвестно 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T17:46+0400
2022-07-15T17:46+0400
2022-07-15T17:47+0400
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первый визит саломе зурабишвили в армению
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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла решение созвать внеочередную сессию парламента с 18 июля.Распоряжение уже разослано депутатам. Один из депутатов передал его оппозиционному телеканалу "Мтавари архи", который его обнародовал.Какой будет повестка дня внеочередной сессии - пока неизвестно.Ранее к президенту обратилась часть парламентских оппозиционных партий назначить внеочередную сессию с конкретной повесткой дня, в которую входят инициированные оппозицией проекты, в том числе поправки в Конституцию Грузии.Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что стремление оппозиции созвать внеочередную сессию парламента Грузии для рассмотрения уже инициированных законопроектов - это попытка усугубить поляризацию в стране. При этом он подчеркнул, что для парламентского большинства принятие инициированных законопроектов неактуально.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, первый визит саломе зурабишвили в армению
Президент Грузии созывает внеочередную сессию парламента
17:46 15.07.2022 (обновлено: 17:47 15.07.2022)
Какой будет повестка дня внеочередной сессии - пока неизвестно
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла решение созвать внеочередную сессию парламента с 18 июля.
Распоряжение уже разослано депутатам. Один из депутатов передал его оппозиционному телеканалу "Мтавари архи", который его обнародовал.
Какой будет повестка дня внеочередной сессии - пока неизвестно.
Ранее к президенту обратилась часть парламентских оппозиционных партий назначить внеочередную сессию с конкретной повесткой дня, в которую входят инициированные оппозицией проекты, в том числе поправки в Конституцию Грузии.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что стремление оппозиции созвать внеочередную сессию парламента Грузии для рассмотрения уже инициированных законопроектов - это попытка усугубить поляризацию в стране. При этом он подчеркнул, что для парламентского большинства принятие инициированных законопроектов неактуально.