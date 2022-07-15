https://sputnik-georgia.ru/20220715/prezident-gruzii-sozyvaet-vneocherednuyu-sessiyu-parlamenta-268561776.html

Президент Грузии созывает внеочередную сессию парламента

Президент Грузии созывает внеочередную сессию парламента

Какой будет повестка дня внеочередной сессии - пока неизвестно 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T17:46+0400

2022-07-15T17:46+0400

2022-07-15T17:47+0400

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первый визит саломе зурабишвили в армению

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла решение созвать внеочередную сессию парламента с 18 июля.Распоряжение уже разослано депутатам. Один из депутатов передал его оппозиционному телеканалу "Мтавари архи", который его обнародовал.Какой будет повестка дня внеочередной сессии - пока неизвестно.Ранее к президенту обратилась часть парламентских оппозиционных партий назначить внеочередную сессию с конкретной повесткой дня, в которую входят инициированные оппозицией проекты, в том числе поправки в Конституцию Грузии.Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что стремление оппозиции созвать внеочередную сессию парламента Грузии для рассмотрения уже инициированных законопроектов - это попытка усугубить поляризацию в стране. При этом он подчеркнул, что для парламентского большинства принятие инициированных законопроектов неактуально.

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, первый визит саломе зурабишвили в армению