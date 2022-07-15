https://sputnik-georgia.ru/20220715/prostitutsiya-v-gostinitsakh-tbilisi--mvd-nakrylo-prestupnuyu-gruppu-268550821.html

Проституция в гостиницах Тбилиси – МВД накрыло преступную группу

Проституция в гостиницах Тбилиси – МВД накрыло преступную группу

Номера в двух тбилисских гостиницах сдавались по почасовой системе 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T13:49+0400

2022-07-15T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании десяти членов преступной группы за содействие проституции и предоставления места для занятия проституцией.По данным следствия, женщины, занимающиеся проституцией, систематически собирались в гостинице "Сабудара" и "Арго" в Тбилиси, а также в барах указанных гостиниц. По указанию владельца и сотрудников администрации, эти женщины оказывали посетителям сексуальные услуги взамен на определенную сумму.Также установлено, что номера в указанных гостиницах сдавались по почасовой системе, а охранники заведения защищали безопасность занимающихся проституцией женщин. В случае необходимости они также подвозили женщин и их клиентов в нужное место.Члены преступной группы получили солидный доход от пособничества проституции и передачи места для проституции, уверяют в МВД. Полиция изъяла крупную сумму в качестве вещественного доказательства.Уголовное дело возбуждено по факту содействия проституции организованной группой и предоставления места для занятия проституцией.Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

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грузия, происшествия, новости, тбилиси