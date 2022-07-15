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Сократилось число автомобилей, следующих транзитом через Грузию
Сократилось число автомобилей, следующих транзитом через Грузию
По данным Службы доходов, в июне через границу Грузии проехало около 38,1 тысячи автомобилей, следующих транзитом 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T10:02+0400
2022-07-15T10:02+0400
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экономика
транзит
транспорт в грузии
служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Число автомобилей, следующих через Грузию транзитом в июне 2022 года, сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8%, говорится в материалах Службы доходов.Из-за сильных дождей и ремонта части таможенных пунктов в приграничных странах на границах Грузии в июне были огромные пробки автомобилей.По данным Службы доходов, в июне через границу Грузии проехало около 38,1 тысячи автомобилей, следующих транзитом, тогда как в мае Грузией как транзитным коридором воспользовались 41,3 тысячи машин. Всего же за шесть месяцев Грузия предоставила транзитный коридор 195,4 тысячи автомобилей.Доход от транзита автомобилей в бюджет Грузии поступает от платы за пользование дорогой. В государственный бюджет от транзита грузовых автомобилей за пять месяцев поступило около 31,5 миллиона лари.Стоимость на провоз грузов транзитом через территорию Грузии до 20 июня составляла 200 лари, а на сегодняшний день – 350 лари.
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грузия, новости, экономика, транзит, транспорт в грузии, служба доходов министерства финансов грузии

Сократилось число автомобилей, следующих транзитом через Грузию

10:02 15.07.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузовые трейлеры на Военно Грузинской дороге
Грузовые трейлеры на Военно Грузинской дороге - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным Службы доходов, в июне через границу Грузии проехало около 38,1 тысячи автомобилей, следующих транзитом
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Число автомобилей, следующих через Грузию транзитом в июне 2022 года, сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8%, говорится в материалах Службы доходов.
Из-за сильных дождей и ремонта части таможенных пунктов в приграничных странах на границах Грузии в июне были огромные пробки автомобилей.
По данным Службы доходов, в июне через границу Грузии проехало около 38,1 тысячи автомобилей, следующих транзитом, тогда как в мае Грузией как транзитным коридором воспользовались 41,3 тысячи машин. Всего же за шесть месяцев Грузия предоставила транзитный коридор 195,4 тысячи автомобилей.
© SputnikДоходы Грузии от транзита автомобилей в январе-мае 2022 года
Доходы Грузии от транзита автомобилей в январе-мае 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2022
Доходы Грузии от транзита автомобилей в январе-мае 2022 года
© Sputnik
Доход от транзита автомобилей в бюджет Грузии поступает от платы за пользование дорогой. В государственный бюджет от транзита грузовых автомобилей за пять месяцев поступило около 31,5 миллиона лари.
Стоимость на провоз грузов транзитом через территорию Грузии до 20 июня составляла 200 лари, а на сегодняшний день – 350 лари.
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