https://sputnik-georgia.ru/20220715/spiker-parlamenta-gruzii-obvinil-oppozitsiyu-v-sabotazhe-268547196.html

Спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в саботаже

Спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в саботаже

Несмотря на саботаж, власти пытаются выполнить план для получения статуса кандидата на членство в ЕС, отметил глава парламента 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T11:22+0400

2022-07-15T11:22+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Оппозиция устраивает саботаж европейскому будущему Грузии, отказываясь участвовать в процессе выполнения рекомендаций Евросовета, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" разработала план по выполнению 12 условий Евросовета для предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. План властей подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий, однако часть оппозиции отказалась работать в предложенном формате.По словам главы грузинского законодательного органа, часть парламентской оппозиции – партии "Единое национальное движение", "Лело" и "Стратегия Агмашенебели" – не подключатся к процессу выполнения рекомендаций. Как отметил Папуашвили, из-за этого Евросоюз может посчитать, что процесс не является инклюзивным."Выполнение этих 12 пунктов и рекомендаций является нашей основной ответственностью как правительства. Поэтому, несмотря на то, подключится оппозиция или нет, наша ответственность заключается в том, чтобы все эти 12 рекомендаций были выполнены, и мы это делаем", – заявил Папуашвили.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в 13 июля представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.Власти Грузии заявили, что половина ответственности за достижение деполяризации лежит на них, а половина – на оппозиции. Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сказал, что это условие наоборот усилило поляризацию.

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политика, новости, грузия, еврокомиссия, ираклий кобахидзе