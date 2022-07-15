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США разрешили платит России за продовольствие и удобрения
США разрешили платит России за продовольствие и удобрения
США также временно разрешили операции с бывшей "дочкой" Газпрома Gazprom Germania GmbH и сняли санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T00:23+0400
2022-07-15T00:23+0400
2022-07-15T00:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием."Все транзакции... в отношении: (1) производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств; (2) профилактики, диагностики или лечение COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19); или (3) текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены", - говорится в тексте лицензии, сообщило РИА Новости.Министерство финансов пояснило, что речь идет, в частности, о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.Кроме того, США временно разрешили операции с бывшей "дочкой" Газпрома Gazprom Germania GmbH и сняли санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, сша, политика, россия, антироссийские санкции
США разрешили платит России за продовольствие и удобрения
США также временно разрешили операции с бывшей "дочкой" Газпрома Gazprom Germania GmbH и сняли санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.
"Все транзакции... в отношении: (1) производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств; (2) профилактики, диагностики или лечение COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19); или (3) текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены", - говорится в тексте лицензии, сообщило РИА Новости
.
Министерство финансов пояснило, что речь идет, в частности, о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.
Кроме того, США временно разрешили операции с бывшей "дочкой" Газпрома Gazprom Germania GmbH и сняли санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане.