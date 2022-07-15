https://sputnik-georgia.ru/20220715/v-vysokogornoy-rache-vosstanavlivayut-povrezhdennuyu-dorogu-268549610.html

В высокогорной Раче восстанавливают поврежденную дорогу

В высокогорной Раче восстанавливают поврежденную дорогу

Общая стоимость работ оценивается в 11,7 миллиона лари 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T12:48+0400

2022-07-15T12:48+0400

2022-07-15T13:14+0400

грузия

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происшествия

дороги

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинские специалисты восстанавливают дорогу в Онском районе (высокогорный край Рача), сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, работы ведутся на 1-12 км дороги Саглоло-Чиора-Геби. Этот участок трассы был поврежден в результате сильных дождей. К этому времени специалисты прокладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия. Работы финансируются из государственного бюджета, общая стоимость работ оценивается в 11, 7 миллиона лари.Завершение работ планируется до конца этого года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, дороги, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители