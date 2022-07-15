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В высокогорной Раче восстанавливают поврежденную дорогу
В высокогорной Раче восстанавливают поврежденную дорогу
Общая стоимость работ оценивается в 11,7 миллиона лари 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T12:48+0400
2022-07-15T12:48+0400
2022-07-15T13:14+0400
грузия
новости
происшествия
дороги
департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинские специалисты восстанавливают дорогу в Онском районе (высокогорный край Рача), сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, работы ведутся на 1-12 км дороги Саглоло-Чиора-Геби. Этот участок трассы был поврежден в результате сильных дождей. К этому времени специалисты прокладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия. Работы финансируются из государственного бюджета, общая стоимость работ оценивается в 11, 7 миллиона лари.Завершение работ планируется до конца этого года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, дороги, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
В высокогорной Раче восстанавливают поврежденную дорогу
12:48 15.07.2022 (обновлено: 13:14 15.07.2022)
Общая стоимость работ оценивается в 11,7 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинские специалисты восстанавливают дорогу в Онском районе (высокогорный край Рача), сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
В частности, работы ведутся на 1-12 км дороги Саглоло-Чиора-Геби. Этот участок трассы был поврежден в результате сильных дождей.
К этому времени специалисты прокладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия.
Работы финансируются из государственного бюджета, общая стоимость работ оценивается в 11, 7 миллиона лари.
Завершение работ планируется до конца этого года.