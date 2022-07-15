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Застрелил соседа из-за земельного участка - МВД раскрыло убийство на востоке Грузии

Застрелил соседа из-за земельного участка - МВД раскрыло убийство на востоке Грузии

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы за убийство односельчанина 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T18:02+0400

2022-07-15T18:02+0400

2022-07-15T18:02+0400

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Грузинские полицейские задержали 49-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, говорится в сообщении МВД Грузии.Случай произошел 14 июля в селе Меоре Кесало района Марнеули. По данным следствия, обвиняемый ранил своего 64-летнего односельчанина из охотничьего оружия и скрылся с места происшествия. Конфликт возник из-за земельного участка.Позднее раненый мужчина скончался в больнице.Следствие ведется по статье "умышленное убийство". Задержанному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

марнеули

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, марнеули, убийство, преступность в грузии