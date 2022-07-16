https://sputnik-georgia.ru/20220716/arest-eks-chinovnika-sgb-gruzii---v-vedomstve-sdelali-pervyy-kommentariy--268577455.html
Арест экс-чиновника СГБ Грузии - в ведомстве сделали первый комментарий
Арест экс-чиновника СГБ Грузии - в ведомстве сделали первый комментарий
Бывшего чиновника СГБ решили задержать после обысков в его доме 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T13:31+0400
2022-07-16T13:31+0400
2022-07-16T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Бывшего высокопоставленного чиновника Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили задержали по текущему делу после обыска, говорится в сообщении Службы государственной безопасности.Других подробностей СГБ Грузии в данный момент не разглашает.Иосиф Гогашвили подал в отставку с поста заместителя начальника Службы госбезопасности в 2018 году. После ухода из СГБ Гогашвили работал в партии "Грузинская мечта", где возглавлял департамент мониторинга, координации и аналитики, однако в 2020 году покинул и это место работы.Гогашвили 15 июля этого года опубликовал в соцсети письмо, в котором говорит, что у него есть доказательства фальсификации итогов местных выборов в 2021 году. Он подчеркивает, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит.За два дня до ареста экс-чиновника на телеканале "Маэстро" обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании "Мтавари".Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы "Post Factum" Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.
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грузия, новости, происшествия, иосиф гогашвили, георгий габуния, сгб, грузинская мечта
Арест экс-чиновника СГБ Грузии - в ведомстве сделали первый комментарий
Бывшего чиновника СГБ решили задержать после обысков в его доме
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Бывшего высокопоставленного чиновника Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили задержали по текущему делу после обыска, говорится в сообщении Службы государственной безопасности.
"На основании решения судьи был произведен обыск по текущему уголовному делу, а не новому. В результате обыска стало неизбежным его задержание", - говорится в сообщении.
Других подробностей СГБ Грузии в данный момент не разглашает.
Иосиф Гогашвили подал в отставку с поста заместителя начальника Службы госбезопасности в 2018 году. После ухода из СГБ Гогашвили работал в партии "Грузинская мечта", где возглавлял департамент мониторинга, координации и аналитики, однако в 2020 году покинул и это место работы.
Гогашвили 15 июля этого года опубликовал в соцсети письмо, в котором говорит, что у него есть доказательства фальсификации итогов местных выборов в 2021 году. Он подчеркивает, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит.
За два дня до ареста экс-чиновника на телеканале "Маэстро" обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании "Мтавари".
Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы "Post Factum" Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.