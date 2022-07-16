https://sputnik-georgia.ru/20220716/arest-eks-chinovnika-sgb-gruzii---v-vedomstve-sdelali-pervyy-kommentariy--268577455.html

Арест экс-чиновника СГБ Грузии - в ведомстве сделали первый комментарий

Арест экс-чиновника СГБ Грузии - в ведомстве сделали первый комментарий

Бывшего чиновника СГБ решили задержать после обысков в его доме 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T13:31+0400

2022-07-16T13:31+0400

2022-07-16T13:30+0400

грузия

новости

происшествия

иосиф гогашвили

георгий габуния

сгб

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23638/59/236385927_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_9a38f2bfc473350d996835b98d45b825.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Бывшего высокопоставленного чиновника Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили задержали по текущему делу после обыска, говорится в сообщении Службы государственной безопасности.Других подробностей СГБ Грузии в данный момент не разглашает.Иосиф Гогашвили подал в отставку с поста заместителя начальника Службы госбезопасности в 2018 году. После ухода из СГБ Гогашвили работал в партии "Грузинская мечта", где возглавлял департамент мониторинга, координации и аналитики, однако в 2020 году покинул и это место работы.Гогашвили 15 июля этого года опубликовал в соцсети письмо, в котором говорит, что у него есть доказательства фальсификации итогов местных выборов в 2021 году. Он подчеркивает, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит.За два дня до ареста экс-чиновника на телеканале "Маэстро" обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании "Мтавари".Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы "Post Factum" Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, иосиф гогашвили, георгий габуния, сгб, грузинская мечта