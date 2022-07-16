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Два человека пострадали в ДТП на курорте в Грузии
Два человека пострадали в ДТП на курорте в Грузии
По вине одного из водителей произошло лобовое столкновение микроавтобусов 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T19:01+0400
2022-07-16T19:01+0400
2022-07-16T20:19+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Два микроавтобуса столкнулись на дороге у крепости в черноморском курорте Гонио на западе Грузии, пострадали водители, сообщает Первый канал.По данным телеканала, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, в результате чего произошло лобовое столкновение.Пострадавших доставили в клинику, состояние одного из них тяжелое.Другие детали инцидента не распространяются.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, дтп, преступность в грузии
Два человека пострадали в ДТП на курорте в Грузии
19:01 16.07.2022 (обновлено: 20:19 16.07.2022)
По вине одного из водителей произошло лобовое столкновение микроавтобусов
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik.
Два микроавтобуса столкнулись на дороге у крепости в черноморском курорте Гонио на западе Грузии, пострадали водители, сообщает Первый канал
.
По данным телеканала, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, в результате чего произошло лобовое столкновение.
Пострадавших доставили в клинику, состояние одного из них тяжелое.
Другие детали инцидента не распространяются.