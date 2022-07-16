https://sputnik-georgia.ru/20220716/dva-cheloveka-postradali-v-dtp-na-kurorte-v-gruzii-268581312.html

Два человека пострадали в ДТП на курорте в Грузии

Два человека пострадали в ДТП на курорте в Грузии

По вине одного из водителей произошло лобовое столкновение микроавтобусов 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T19:01+0400

2022-07-16T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Два микроавтобуса столкнулись на дороге у крепости в черноморском курорте Гонио на западе Грузии, пострадали водители, сообщает Первый канал.По данным телеканала, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, в результате чего произошло лобовое столкновение.Пострадавших доставили в клинику, состояние одного из них тяжелое.Другие детали инцидента не распространяются.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, происшествия, дтп, преступность в грузии