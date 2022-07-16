https://sputnik-georgia.ru/20220716/gruziya-mozhet-stat-mestom-semki-zarubezhnykh-serialov-i-filmov-268584341.html

Грузия может стать местом съемки зарубежных сериалов

Грузия может стать местом съемки зарубежных сериалов

Переговоры ведутся с представителями кинокомпаний Lions Gate, Disney и Universal 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T21:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. В рамках программы "Снимай в Грузии" ведутся переговоры о съемке на территории страны двух зарубежных сериалов и одного фильма, заявил глава агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели в эфире телеканала "ТВ Пирвели"."Снимай в Грузии" – это проект министерства экономики и устойчивого развития. Он предусматривает возврат до 25% суммы, которую потратили производители картины во время съемок фильма на территории Грузии.По его словам, представители агентства уже встретилась с сотрудниками кинокомпании Lions Gate и укрепила свои отношения с Disney и Universal."Сейчас мы ведем три конкретных диалога о съемке двух сериалов и одного фильма, и скоро мы привезем людей для ознакомления с локациями на месте", – сказал Хидурели.В рамках программы "Снимай в Грузии" уже осуществлено более 30 проектов.Один из последних громких проектов – блокбастер "Форсаж 9", который пополнил государственную казну Грузии на 32 миллиона лари (более 10 миллионов долларов). В сумму вошла аренда техники, помещений и трудоустройство персонала. Съемки проходили на центральных улицах Тбилиси и Рустави дольше месяца.

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