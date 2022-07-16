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Хинкали, музыка и развлечения: в Грузии пройдут Дни гор
Хинкали, музыка и развлечения: в Грузии пройдут Дни гор
Мероприятия пройдут "высоко-высоко в горах" с национальными грузинскими блюдами и напитками 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T14:31+0400
2022-07-16T14:31+0400
2022-07-16T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. В высокогорных регионах Грузии 16, 17 и 23 июля пройдут Дни гор с множеством развлекательных мероприятий, говорится в сообщении правительства Грузии.Мероприятия будут проходить в Тушети, Казбеги, Сванети и Рача. В каждом крае анонсируются мероприятия, которые будут сочетать в себе гастрономические, культурные и образовательные компоненты.В селе Омало (Тушети) гости 16 и 17 июля смогут посетить выставку-продажу местных фермеров, а также попробовать их продукты. Здесь же будет проведен мастер-класс по приготовлению главного грузинского блюда хинкали. Организаторы также обещают показать гостям процесс варки горного пива. А вечером гости фестиваля смогут насладиться музыкой у костра.В лесу Элиа (Казбеги) организаторы обустроят специальную кемпинг-зону, предложат гостям пиво и хинкали, приготовленные на месте. Также желающие смогут посетить мастер-класс по традиционному народному промыслу и даже посмотреть на скачки. Вечером гостей ждет концерт в исполнении грузинских артистов. 23 июля подобные мероприятия пройдут также в Хешкили (Сванети) и Шови (Рача). Посещение всех мероприятий бесплатно.
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грузия, новости, общество, тушети, казбеги, сванети
Хинкали, музыка и развлечения: в Грузии пройдут Дни гор
Мероприятия пройдут "высоко-высоко в горах" с национальными грузинскими блюдами и напитками
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik.
В высокогорных регионах Грузии 16, 17 и 23 июля пройдут Дни гор с множеством развлекательных мероприятий, говорится в сообщении
правительства Грузии.
Мероприятия будут проходить в Тушети, Казбеги, Сванети и Рача. В каждом крае анонсируются мероприятия, которые будут сочетать в себе гастрономические, культурные и образовательные компоненты.
В селе Омало (Тушети) гости 16 и 17 июля смогут посетить выставку-продажу местных фермеров, а также попробовать их продукты. Здесь же будет проведен мастер-класс по приготовлению главного грузинского блюда хинкали. Организаторы также обещают показать гостям процесс варки горного пива. А вечером гости фестиваля смогут насладиться музыкой у костра.
В лесу Элиа (Казбеги) организаторы обустроят специальную кемпинг-зону, предложат гостям пиво и хинкали, приготовленные на месте. Также желающие смогут посетить мастер-класс по традиционному народному промыслу и даже посмотреть на скачки. Вечером гостей ждет концерт в исполнении грузинских артистов.
23 июля подобные мероприятия пройдут также в Хешкили (Сванети) и Шови (Рача). Посещение всех мероприятий бесплатно.