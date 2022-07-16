https://sputnik-georgia.ru/20220716/markedonov-pochemu-kievu-tak-vazhno-govorit-o-kontranastuplenii---video-268574912.html

Маркедонов: почему Киеву так важно говорить о контрнаступлении - видео

Маркедонов: почему Киеву так важно говорить о контрнаступлении - видео

Почему в Грузии все больше говорят об отказе воевать с Россией ради статуса кандидата в ЕС? Почему Канада вернула Германии турбину для "Северного потока" и как... 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T08:25+0400

2022-07-16T08:25+0400

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видео

мультимедиа

экспертное мнение

сергей маркедонов

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В чем реальная цель обещаний Украины перейти в контрнаступление? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, сергей маркедонов, видео