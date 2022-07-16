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Маркедонов: почему Киеву так важно говорить о контрнаступлении - видео
Маркедонов: почему Киеву так важно говорить о контрнаступлении - видео
Почему в Грузии все больше говорят об отказе воевать с Россией ради статуса кандидата в ЕС? Почему Канада вернула Германии турбину для "Северного потока" и как... 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T08:25+0400
2022-07-16T08:25+0400
2022-07-16T11:27+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
сергей маркедонов
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В чем реальная цель обещаний Украины перейти в контрнаступление? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, сергей маркедонов, видео
Маркедонов: почему Киеву так важно говорить о контрнаступлении - видео
08:25 16.07.2022 (обновлено: 11:27 16.07.2022)
Почему в Грузии все больше говорят об отказе воевать с Россией ради статуса кандидата в ЕС? Почему Канада вернула Германии турбину для "Северного потока" и как на это отреагировала Украина?
В чем реальная цель обещаний Украины перейти в контрнаступление? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.