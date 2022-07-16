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Минкульт Грузии профинансирует обучение талантливых студентов за рубежом
Минкульт Грузии профинансирует обучение талантливых студентов за рубежом
Общий бюджет конкурса изначально составлял 230 тысяч лари 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Минкульт Грузии объявил победителей конкурса "Содействие образованию молодых талантливых художников", по итогам которого 12 грузинских студентов смогут продолжить образование за рубежом.Всего в конкурсе приняли участие 37 молодых людей. Министерство культуры поддержало 12 претендентов на обучение по программам высшего академического образования в творческих и образовательных учреждениях Германии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Бельгии и Австрии.Так, по итогам конкурса, министерство культуры Грузии профинансирует: Общий бюджет конкурса изначально составлял 200 тысяч лари (более 70 тысяч долларов), однако с учетом количества претендентов и приоритетов, министерство увеличило бюджет конкурса на 30 тысяч лари (10,5 тысячи долларов).
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грузия, культура, новости, хельсинки, германия, швейцария

Минкульт Грузии профинансирует обучение талантливых студентов за рубежом

17:01 16.07.2022
© photo: press-service of the Ministry of culture of GeorgiaМинистерство культуры Грузии
Министерство культуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2022
© photo: press-service of the Ministry of culture of Georgia
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Общий бюджет конкурса изначально составлял 230 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Минкульт Грузии объявил победителей конкурса "Содействие образованию молодых талантливых художников", по итогам которого 12 грузинских студентов смогут продолжить образование за рубежом.
Всего в конкурсе приняли участие 37 молодых людей. Министерство культуры поддержало 12 претендентов на обучение по программам высшего академического образования в творческих и образовательных учреждениях Германии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Бельгии и Австрии.
Так, по итогам конкурса, министерство культуры Грузии профинансирует:
1.
Расходы на проживание во время обучения в Женевской консерватории (фортепиано);
2.
Освоение дирижерским мастерством и продолжение учебы в Мюнхенской высшей школе музыки и драмы;
3.
Учебу в Кельнском университете музыки и танца (флейта);
4.
Обучение на хорово-оркестровом факультете Венского университета музыки и исполнительского искусства;
5.
Освоение исполнительского искусства (кларнет) в Брюссельской королевской консерватории;
6.
Бакалавриат в музыкальном центре имени Леопольда-Моцарта в Аугсбурге (гобой);
7.
Расходы на проживание для магистерской программы (виолончель) в Академии имени Сибелиуса в Хельсинки;
8.
Обучение игре на альте в Академии имени Сибелиуса в Хельсинки;
9.
Обучение дирижированию в Лейпцигской высшей школе музыки и театра;
10.
Бакалавриат по игре на флейте в Музыкальной академии Осло;
11.
"Освоение исполнительского мастерства" (альт) в Брюссельской королевской консерватории;
12.
Обучение дирижерству в Венском университет музыки и исполнительского искусства.
Общий бюджет конкурса изначально составлял 200 тысяч лари (более 70 тысяч долларов), однако с учетом количества претендентов и приоритетов, министерство увеличило бюджет конкурса на 30 тысяч лари (10,5 тысячи долларов).
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