Минкульт Грузии профинансирует обучение талантливых студентов за рубежом
© photo: press-service of the Ministry of culture of GeorgiaМинистерство культуры Грузии
© photo: press-service of the Ministry of culture of Georgia
Общий бюджет конкурса изначально составлял 230 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Минкульт Грузии объявил победителей конкурса "Содействие образованию молодых талантливых художников", по итогам которого 12 грузинских студентов смогут продолжить образование за рубежом.
Всего в конкурсе приняли участие 37 молодых людей. Министерство культуры поддержало 12 претендентов на обучение по программам высшего академического образования в творческих и образовательных учреждениях Германии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Бельгии и Австрии.
Так, по итогам конкурса, министерство культуры Грузии профинансирует:
1.Расходы на проживание во время обучения в Женевской консерватории (фортепиано);
2.Освоение дирижерским мастерством и продолжение учебы в Мюнхенской высшей школе музыки и драмы;
3.Учебу в Кельнском университете музыки и танца (флейта);
4.Обучение на хорово-оркестровом факультете Венского университета музыки и исполнительского искусства;
5.Освоение исполнительского искусства (кларнет) в Брюссельской королевской консерватории;
6.Бакалавриат в музыкальном центре имени Леопольда-Моцарта в Аугсбурге (гобой);
7.Расходы на проживание для магистерской программы (виолончель) в Академии имени Сибелиуса в Хельсинки;
8.Обучение игре на альте в Академии имени Сибелиуса в Хельсинки;
9.Обучение дирижированию в Лейпцигской высшей школе музыки и театра;
10.Бакалавриат по игре на флейте в Музыкальной академии Осло;
11."Освоение исполнительского мастерства" (альт) в Брюссельской королевской консерватории;
12.Обучение дирижерству в Венском университет музыки и исполнительского искусства.
Общий бюджет конкурса изначально составлял 200 тысяч лари (более 70 тысяч долларов), однако с учетом количества претендентов и приоритетов, министерство увеличило бюджет конкурса на 30 тысяч лари (10,5 тысячи долларов).