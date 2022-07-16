https://sputnik-georgia.ru/20220716/minkult-gruzii-profinansiruet-obuchenie-talantlivykh-studentov-za-rubezhom-268507795.html

Минкульт Грузии профинансирует обучение талантливых студентов за рубежом

Минкульт Грузии профинансирует обучение талантливых студентов за рубежом

Общий бюджет конкурса изначально составлял 230 тысяч лари 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T17:01+0400

2022-07-16T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Минкульт Грузии объявил победителей конкурса "Содействие образованию молодых талантливых художников", по итогам которого 12 грузинских студентов смогут продолжить образование за рубежом.Всего в конкурсе приняли участие 37 молодых людей. Министерство культуры поддержало 12 претендентов на обучение по программам высшего академического образования в творческих и образовательных учреждениях Германии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Бельгии и Австрии.Так, по итогам конкурса, министерство культуры Грузии профинансирует: Общий бюджет конкурса изначально составлял 200 тысяч лари (более 70 тысяч долларов), однако с учетом количества претендентов и приоритетов, министерство увеличило бюджет конкурса на 30 тысяч лари (10,5 тысячи долларов).

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грузия, культура, новости, хельсинки, германия, швейцария