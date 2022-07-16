https://sputnik-georgia.ru/20220716/na-odnoy-iz-tsentralnykh-ulits-tbilisi-budet-zapreschena-parkovka-268584072.html

На одной из центральных улиц Тбилиси будет запрещена парковка

На одной из центральных улиц Тбилиси будет запрещена парковка

Всего запрет будет действовать на 39 парковочных местах 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T21:03+0400

2022-07-16T21:03+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение запретить парковку на части проспекта Меликишвили в центре столицы до 20 июля из-за ремонтных работ.По данным мэрии, запрет коснется парковки у сквера имени Тараса Шевченко, где действовала платная почасовая стоянка автомобилей.Всего запрет будет действовать на 39 парковочных местах.Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня. Восстанавливаемая зона включает участок дороги от Варазисхеви до улицы Човелидзе. Движение транспорта в этом районе ограничено.Проект рассчитан на четыре месяца. Его бюджет – 6,4 млн лари (около 2,2 млн долларов).

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грузия, новости, общество, тбилиси