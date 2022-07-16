https://sputnik-georgia.ru/20220716/na-odnoy-iz-tsentralnykh-ulits-tbilisi-budet-zapreschena-parkovka-268584072.html
На одной из центральных улиц Тбилиси будет запрещена парковка
На одной из центральных улиц Тбилиси будет запрещена парковка
Всего запрет будет действовать на 39 парковочных местах 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T21:03+0400
2022-07-16T21:03+0400
2022-07-16T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение запретить парковку на части проспекта Меликишвили в центре столицы до 20 июля из-за ремонтных работ.По данным мэрии, запрет коснется парковки у сквера имени Тараса Шевченко, где действовала платная почасовая стоянка автомобилей.Всего запрет будет действовать на 39 парковочных местах.Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня. Восстанавливаемая зона включает участок дороги от Варазисхеви до улицы Човелидзе. Движение транспорта в этом районе ограничено.Проект рассчитан на четыре месяца. Его бюджет – 6,4 млн лари (около 2,2 млн долларов).
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси
На одной из центральных улиц Тбилиси будет запрещена парковка
Всего запрет будет действовать на 39 парковочных местах
ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение запретить парковку на части проспекта Меликишвили в центре столицы до 20 июля из-за ремонтных работ.
По данным мэрии, запрет коснется парковки у сквера имени Тараса Шевченко, где действовала платная почасовая стоянка автомобилей.
Всего запрет будет действовать на 39 парковочных местах.
Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня. Восстанавливаемая зона включает участок дороги от Варазисхеви до улицы Човелидзе. Движение транспорта в этом районе ограничено.
Проект рассчитан на четыре месяца. Его бюджет – 6,4 млн лари (около 2,2 млн долларов).