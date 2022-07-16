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На одной из центральных улиц Тбилиси будет запрещена парковка
На одной из центральных улиц Тбилиси будет запрещена парковка
Всего запрет будет действовать на 39 парковочных местах 16.07.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение запретить парковку на части проспекта Меликишвили в центре столицы до 20 июля из-за ремонтных работ.По данным мэрии, запрет коснется парковки у сквера имени Тараса Шевченко, где действовала платная почасовая стоянка автомобилей.Всего запрет будет действовать на 39 парковочных местах.Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня. Восстанавливаемая зона включает участок дороги от Варазисхеви до улицы Човелидзе. Движение транспорта в этом районе ограничено.Проект рассчитан на четыре месяца. Его бюджет – 6,4 млн лари (около 2,2 млн долларов).
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На одной из центральных улиц Тбилиси будет запрещена парковка

21:03 16.07.2022
© photo: Sputnik / StringerДорожные работы и ремонт на улице Меликишвили
Дорожные работы и ремонт на улице Меликишвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Всего запрет будет действовать на 39 парковочных местах
ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение запретить парковку на части проспекта Меликишвили в центре столицы до 20 июля из-за ремонтных работ.
По данным мэрии, запрет коснется парковки у сквера имени Тараса Шевченко, где действовала платная почасовая стоянка автомобилей.
Всего запрет будет действовать на 39 парковочных местах.
Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня. Восстанавливаемая зона включает участок дороги от Варазисхеви до улицы Човелидзе. Движение транспорта в этом районе ограничено.
Проект рассчитан на четыре месяца. Его бюджет – 6,4 млн лари (около 2,2 млн долларов).
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