https://sputnik-georgia.ru/20220716/ocherednaya-pobeda-gruzinskikh-regbistov-sbornaya-strany-vyigrala-u-portugalii-268583437.html

Очередная победа грузинских регбистов: сборная страны выиграла у Португалии

Очередная победа грузинских регбистов: сборная страны выиграла у Португалии

Всего Грузия встречалась с Португалией 24 раза, из них 17 раз выиграла, а три раза сыграла в ничью 16.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби на домашнем стадионе в городе Кутаиси одержала победу над командой Португалии – 23:14 в рамках летних тест-матчей.Первый тайм завершился с преимуществом сборной Грузии 9:6. Однако в начале второго тайма португальцам удалось сравнять счет – 9:9. На 55-й минуте игроки грузинской сборной Мириан Модебадзе и Тедо Абжанадзе принесли сборной 7 очков.Португальской сборной удалось отыграть 5 очков, но встреча завершилась преимуществом грузинских регбистов благодаря Давиду Ниниашвили, который на последней минуте принес команде 7 очков.Всего Грузия встречалась с Португалией 24 раза, из них 17 раз выиграла, а три раза сыграла в ничью.

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