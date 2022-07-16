https://sputnik-georgia.ru/20220716/ocherednaya-pobeda-gruzinskikh-regbistov-sbornaya-strany-vyigrala-u-portugalii-268583437.html
Очередная победа грузинских регбистов: сборная страны выиграла у Португалии
Очередная победа грузинских регбистов: сборная страны выиграла у Португалии
Всего Грузия встречалась с Португалией 24 раза, из них 17 раз выиграла, а три раза сыграла в ничью 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T20:31+0400
2022-07-16T20:31+0400
2022-07-16T20:43+0400
спорт
грузия
новости
португалия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250823853_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_0f7186d287281714e1e9081257999367.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби на домашнем стадионе в городе Кутаиси одержала победу над командой Португалии – 23:14 в рамках летних тест-матчей.Первый тайм завершился с преимуществом сборной Грузии 9:6. Однако в начале второго тайма португальцам удалось сравнять счет – 9:9. На 55-й минуте игроки грузинской сборной Мириан Модебадзе и Тедо Абжанадзе принесли сборной 7 очков.Португальской сборной удалось отыграть 5 очков, но встреча завершилась преимуществом грузинских регбистов благодаря Давиду Ниниашвили, который на последней минуте принес команде 7 очков.Всего Грузия встречалась с Португалией 24 раза, из них 17 раз выиграла, а три раза сыграла в ничью.
португалия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250823853_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_a8769ed7a92fb6fdc3a3c6cb78691421.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, португалия
Очередная победа грузинских регбистов: сборная страны выиграла у Португалии
20:31 16.07.2022 (обновлено: 20:43 16.07.2022)
Всего Грузия встречалась с Португалией 24 раза, из них 17 раз выиграла, а три раза сыграла в ничью
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби на домашнем стадионе в городе Кутаиси одержала победу над командой Португалии – 23:14 в рамках летних тест-матчей.
Первый тайм завершился с преимуществом сборной Грузии 9:6. Однако в начале второго тайма португальцам удалось сравнять счет – 9:9. На 55-й минуте игроки грузинской сборной Мириан Модебадзе и Тедо Абжанадзе принесли сборной 7 очков.
Португальской сборной удалось отыграть 5 очков, но встреча завершилась преимуществом грузинских регбистов благодаря Давиду Ниниашвили, который на последней минуте принес команде 7 очков.
Всего Грузия встречалась с Португалией 24 раза, из них 17 раз выиграла, а три раза сыграла в ничью.