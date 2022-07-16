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Премьер Грузии надеется на успешный диалог глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси
Премьер Грузии надеется на успешный диалог глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси
В Тбилиси надеются, что встреча дипломатов приведет к позитивной динамике диалога 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T13:01+0400
2022-07-16T13:01+0400
2022-07-16T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили надеется на успешность встреч глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Тбилиси, говорится в сообщении администрации правительства.Мирзоян и Байрамов проведут в Тбилиси первую двухстороннюю встречу. Ранее стороны проводили переговоры в рамках трехсторонних встреч с главой МИД России в Душанбе.Глава правительства уже встретился с главами МИД обеих стран по отдельности.В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.
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Премьер Грузии надеется на успешный диалог глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси
13:01 16.07.2022 (обновлено: 13:13 16.07.2022)
В Тбилиси надеются, что встреча дипломатов приведет к позитивной динамике диалога
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили надеется на успешность встреч глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Тбилиси, говорится в сообщении администрации правительства.
Мирзоян и Байрамов проведут в Тбилиси первую двухстороннюю встречу. Ранее стороны проводили переговоры в рамках трехсторонних встреч с главой МИД России в Душанбе.
"Премьер-министр приветствует проведение встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. Глава правительства выразил надежду, что встреча пройдет успешно и будет способствовать позитивной динамике диалога", – говорится в сообщении.
Глава правительства уже встретился с главами МИД обеих стран по отдельности.
В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.