https://sputnik-georgia.ru/20220716/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-na-trasse-v-gurii-ustanovlen-spetsrezhim-268506958.html
Ситуация на дорогах Грузии: на трассе в Гурии установлен спецрежим
Ситуация на дорогах Грузии: на трассе в Гурии установлен спецрежим
Ограничения вводятся для проведения работ по предотвращению оползневых и эрозионных процессов 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T12:31+0400
2022-07-16T12:31+0400
2022-07-16T12:31+0400
грузия
новости
общество
грузинские дороги, машины и их водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1f/259161207_113:167:1737:1080_1920x0_80_0_0_72323a94b55fcc80d0ed4f55f5728066.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Особый режим движения автотранспорта вводится на 12-32 км дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта в Озургетском районе Гурии, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, на участке будут проводиться работы по предотвращению оползневых и эрозионных процессов, вызванных стихией.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1f/259161207_297:186:1489:1080_1920x0_80_0_0_3bf8ba7faaaf0c1b6355a702600f638b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители
Ситуация на дорогах Грузии: на трассе в Гурии установлен спецрежим
Ограничения вводятся для проведения работ по предотвращению оползневых и эрозионных процессов
ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Особый режим движения автотранспорта вводится на 12-32 км дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта в Озургетском районе Гурии, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
"На указанном участке с 16 июля по 31 октября 2022 года допускается движение транспортных средств с 15:00 субботы до 09:00 понедельника каждого месяца. При этом в остальное время дня и ночи движение всех видов автотранспорта запрещено", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, на участке будут проводиться работы по предотвращению оползневых и эрозионных процессов, вызванных стихией.