https://sputnik-georgia.ru/20220716/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-na-trasse-v-gurii-ustanovlen-spetsrezhim-268506958.html

Ситуация на дорогах Грузии: на трассе в Гурии установлен спецрежим

Ситуация на дорогах Грузии: на трассе в Гурии установлен спецрежим

Ограничения вводятся для проведения работ по предотвращению оползневых и эрозионных процессов 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T12:31+0400

2022-07-16T12:31+0400

2022-07-16T12:31+0400

грузия

новости

общество

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Особый режим движения автотранспорта вводится на 12-32 км дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта в Озургетском районе Гурии, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, на участке будут проводиться работы по предотвращению оползневых и эрозионных процессов, вызванных стихией.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители