https://sputnik-georgia.ru/20220716/skandalnoe-zayavlenie-supruga-eks-chinovnika-sgb-gruzii-rasskazala-ob-areste-268581978.html
Скандальное заявление: супруга экс-чиновника СГБ Грузии рассказала об аресте
Скандальное заявление: супруга экс-чиновника СГБ Грузии рассказала об аресте
Супруга задержанного экс-чиновника СГБ заявила, что ему подложили оружие 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T19:31+0400
2022-07-16T19:31+0400
2022-07-16T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Cупруга бывшего высокопоставленного чиновника Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили утверждает, что во время обыска в их доме им подкинули оружие.Гогашвили был задержан сотрудниками СГБ в субботу. По данным СГБ, причиной задержания стали результаты обыска, проводимого в доме экс-чиновника по старому делу. Других подробностей СГБ Грузии пока не разглашала.Иосиф Гогашвили подал в отставку с поста заместителя начальника Службы госбезопасности в 2018 году. После ухода из СГБ Гогашвили работал в партии "Грузинская мечта", где возглавлял департамент мониторинга, координации и аналитики, однако в 2020 году покинул и это место работы.Гогашвили 15 июля этого года опубликовал в соцсети письмо, в котором говорит, что у него есть доказательства фальсификации итогов местных выборов в 2021 году. Он подчеркивает, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит.За два дня до ареста экс-чиновника на телеканале "Маэстро" обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании "Мтавари".Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы "Post Factum" Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.
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грузия, новости, иосиф гогашвили, георгий габуния, грузинская мечта, сгб
Скандальное заявление: супруга экс-чиновника СГБ Грузии рассказала об аресте
19:31 16.07.2022 (обновлено: 20:21 16.07.2022)
Супруга задержанного экс-чиновника СГБ заявила, что ему подложили оружие
ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Cупруга бывшего высокопоставленного чиновника Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили утверждает, что во время обыска в их доме им подкинули оружие.
Гогашвили был задержан сотрудниками СГБ в субботу. По данным СГБ, причиной задержания стали результаты обыска, проводимого в доме экс-чиновника по старому делу. Других подробностей СГБ Грузии пока не разглашала.
"Они (правоохранители – ред.) достали из шкафа два автомата, в эту комнату заходит ребенок и там никогда не было оружия. У моего супруга 13 единиц зарегистрированного оружия и неужели эти два были у него незаконно?!" – сказала супруга экс-чиновника Тея Марткоплишвили журналистам.
Иосиф Гогашвили подал в отставку с поста заместителя начальника Службы госбезопасности в 2018 году. После ухода из СГБ Гогашвили работал в партии "Грузинская мечта", где возглавлял департамент мониторинга, координации и аналитики, однако в 2020 году покинул и это место работы.
Гогашвили 15 июля этого года опубликовал в соцсети письмо, в котором говорит, что у него есть доказательства фальсификации итогов местных выборов в 2021 году. Он подчеркивает, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит.
За два дня до ареста экс-чиновника на телеканале "Маэстро" обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании "Мтавари".
Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы "Post Factum" Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.