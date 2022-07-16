https://sputnik-georgia.ru/20220716/skandalnoe-zayavlenie-supruga-eks-chinovnika-sgb-gruzii-rasskazala-ob-areste-268581978.html

Скандальное заявление: супруга экс-чиновника СГБ Грузии рассказала об аресте

Скандальное заявление: супруга экс-чиновника СГБ Грузии рассказала об аресте

Супруга задержанного экс-чиновника СГБ заявила, что ему подложили оружие 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T19:31+0400

2022-07-16T19:31+0400

2022-07-16T20:21+0400

грузия

новости

иосиф гогашвили

георгий габуния

грузинская мечта

сгб

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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Cупруга бывшего высокопоставленного чиновника Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили утверждает, что во время обыска в их доме им подкинули оружие.Гогашвили был задержан сотрудниками СГБ в субботу. По данным СГБ, причиной задержания стали результаты обыска, проводимого в доме экс-чиновника по старому делу. Других подробностей СГБ Грузии пока не разглашала.Иосиф Гогашвили подал в отставку с поста заместителя начальника Службы госбезопасности в 2018 году. После ухода из СГБ Гогашвили работал в партии "Грузинская мечта", где возглавлял департамент мониторинга, координации и аналитики, однако в 2020 году покинул и это место работы.Гогашвили 15 июля этого года опубликовал в соцсети письмо, в котором говорит, что у него есть доказательства фальсификации итогов местных выборов в 2021 году. Он подчеркивает, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит.За два дня до ареста экс-чиновника на телеканале "Маэстро" обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании "Мтавари".Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы "Post Factum" Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.

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грузия, новости, иосиф гогашвили, георгий габуния, грузинская мечта, сгб