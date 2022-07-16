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Тбилисский формат: главы МИД Армении и Азербайджана встретились с премьером Грузии
Тбилисский формат: главы МИД Армении и Азербайджана встретились с премьером Грузии
На встречах с главами МИД обсуждалась "Инициатива мирного соседства" 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T14:01+0400
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2022-07-16T14:47+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили в Тбилиси перспективы сотрудничества между тремя странами.Мирзоян и Байрамов проведут в Тбилиси первую двухстороннюю встречу. Ранее стороны проводили переговоры в рамках трехсторонних встреч с главой МИД России в Душанбе.На встречах с главами МИД обсуждалась "Инициатива мирного соседства" Грузии и подчеркивалась ее роль в содействии нормализации региональных отношений.С Мирзояном глава грузинского правительства поговорил о сотрудничестве в направлении экономических и двусторонних торговых отношений.С Джейхуновым грузинский премьер обсудил сотрудничество во взаимовыгодных сферах, включая экономику, торговлю и культуру.В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства. Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, азербайджан, армения, тбилиси, мид россии
Тбилисский формат: главы МИД Армении и Азербайджана встретились с премьером Грузии
14:01 16.07.2022 (обновлено: 14:47 16.07.2022)
На встречах с главами МИД обсуждалась "Инициатива мирного соседства"
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили в Тбилиси перспективы сотрудничества между тремя странами.
Мирзоян и Байрамов проведут в Тбилиси первую двухстороннюю встречу. Ранее стороны проводили переговоры в рамках трехсторонних встреч с главой МИД России в Душанбе.
На встречах с главами МИД обсуждалась "Инициатива мирного соседства" Грузии и подчеркивалась ее роль в содействии нормализации региональных отношений.
С Мирзояном глава грузинского правительства поговорил о сотрудничестве в направлении экономических и двусторонних торговых отношений.
С Джейхуновым грузинский премьер обсудил сотрудничество во взаимовыгодных сферах, включая экономику, торговлю и культуру.
В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства. Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.